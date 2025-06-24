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機車突偏移擦撞小客車 阿伯騎士緊急送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區萬壽路一段中油迴龍站附近昨(23)日上午7時30分許發生汽車與機車碰撞事故。從目擊者提供的行車紀錄器影像可以看到，一名機車騎士本來騎在外側車道，突然往中間車道偏移，與小客車發生碰撞，騎士當場連人帶車倒地。對此，龜山警分局表示，該起事故造成騎士70歲徐姓老翁臉部擦挫傷，所幸送醫後沒有生命危險。

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騎士本來騎在外側車道，突然往中間車道偏移，與小客車發生碰撞，騎士當場連人帶車倒地。圖：翻攝自 龜山生活通
龜山交通分隊說明，老翁當時騎機車由外側車道向中間車道偏移，與同向中間車道由49歲曾姓女子駕駛之自小客車發生擦撞，徐男人車倒地，臉部擦挫傷，經由救護車送醫治療無生命危險，目前仍住院觀察中。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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龜山區萬壽路一段中油迴龍站附近發生汽車與機車碰撞事故。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人要注意行車前狀況，身體不適時，切勿強行駕車，以維自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】機車突偏移擦撞小客車 阿伯騎士緊急送醫

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