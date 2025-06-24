外籍移工五股溼地抓螃蟹 爛泥堆中發現男屍當場嚇壞

新北市五股區1名外籍移工昨天下午至微風運河旁抓螃蟹，不料在爛泥堆中發現1具人形物體，仔細一看竟是浮屍嚇得立即報警。消防人員到場發現死者是男性已死亡多時，警方調查確認死者是失蹤的66歲藍男，初步排除外力，確切死因仍待調查。

據了解，1名外籍移工昨天下午至微風運河旁溼地抓螃蟹，卻在爛泥堆中發現人形物體，定睛一看發現竟是真人，嚇得立即報警。蘆洲警方與新北市消防局趕抵現場，發現該名死者是男性，全身浮腫明顯死亡。警方經調查後確認死者是6月11日失蹤的藍男。

警方鑑識後發現藍男身上並無明顯外傷，初步排除外力介入。警方隨即通知藍男家屬到場，家屬難過的表示，藍男獨自離家後就此失去音訊，家人趕緊報案失蹤協尋，不料竟收到藍男已死亡噩耗。警方已報請檢察官相驗，釐清藍男確切死因。

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