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北市西松高中IB課程 爆成績造假 升學顧問被訴

聯合報／ 記者張宏業洪子凱／台北報導

台北市西松高中二○二一年獲ＩＢ國際文憑組織授權，成為國內第一所開辦ＩＢ的公立高中。如今爆出升學顧問涉嫌假造成績被訴。本報資料照片
台北市西松高中二○二一年獲ＩＢ國際文憑組織授權，成為國內第一所開辦ＩＢ的公立高中。如今爆出升學顧問涉嫌假造成績被訴。本報資料照片

台北市立西松高中國際文憑大學預科課程（ＩＢ）升學顧問蘇弘曆、韓籍課程協調員安嚖星，涉嫌偽造調高十六名學生歷年成績證明，讓不少學生申請上外國大學，台北地檢署昨將蘇、安依偽造文書等罪起訴。北市教育局表示，已檢討相關流程，學生錄取資格不受影響。

據調查，廿五歲蘇弘曆曾靠ＩＢ課程申請留學英國，出版「我如何以ＩＢ文憑，錄取世界名校」書籍，在留學領域小有名氣，他認為ＩＢ在台有推廣潛力，找北市議員應曉薇向時任市長柯文哲推薦，希望開辦ＩＢ，西松高中因此獲ＩＢ國際文憑組織授權，成為國內第一所開辦ＩＢ的公立高中。

蘇弘曆負責輔導西松高中ＩＢ課程班學生申請歐洲、澳洲、紐西蘭大學，每月向每名學生家長收費二千元，他與安嚖星為提升自己輔導班級成績，未經校方授權及老師同意，取得學生期中與期末各科分數，去年十月以西松高中名義偽造課程歷年成績證明，替十六名學生調高高一、高二共四學期各科分數，供學生申請大學，不少學生都收到外國名校錄取通知。

有學生向西松高中國際交流處請求發給課程歷年成績，比對發現蘇弘曆有偽造成績嫌疑，向校方反映，台北市刑警大隊獲報報北檢指揮偵辦。據了解，案發後校方聯繫外國大學，說明成績文件有假，但與學生無關，並補送正確的成績單；檢警與校方在偵辦期間擔心影響學生錄取資格，但後來學生都有被錄取。

教育局表示，接獲通報後成立輔導小組，兩次到校了解情況，請學校在不影響學習前提下調整受影響課程師資，該校已妥適安排師資及教學顧問，對疑受影響學生進行輔導，並去函學生錄取國外大學，經各大學評估不影響學生錄取資格，ＩＢ學生學習權益也不受影響。

教育局指出，已請學校全盤檢討課程協調員、升學顧問任免及成績單審核流程，於新學年備妥課程師資及內容，將開家長說明會說明。

留學 偽造文書

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