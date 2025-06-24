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63件毒駕案逾期未舉發 南警挨轟

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

全台毒駕事件增多，台南市議員林燕祝日前質詢踢爆市警局使用的毒物及尿液快篩試劑，高達7601支過期，昨她再質詢再爆出，警方查獲毒駕，卻因尿檢報告逾時導致無法在時效內舉發，今年迄今就有63件，「市警局癱瘓了嗎？」

市警局回應，已全面清查過期毒品初篩試劑、完成回收辦理銷毀中，將持續要求各外勤單位使用時應注意效期，及正常使用程序，而尚在效期內的初篩試劑會造冊列管，督促各單位到期後應立即回收銷毀。

針對毒駕逾期部分，市警局表示，經統計去年度舉發毒駕案件共395件，較前年增加216件，且今年截至5月已舉發231件，至於毒駕行為是否成立，須取得檢驗機構陽性反應報告，未來將加強管控，避免再有逾期舉發的情況。

林燕祝質詢說，上周將過期試劑擺在眼前，之後仍有基層反映所領取的試劑還是過期，據統計至本月19日，南市警局共有1萬6592支毒品快篩試劑，過期的高達7601支，部分過期將近6年，應盡速做銷毀，落實定期清查作業。

「毒駕彷彿是路上的移動式炸彈！」林燕祝指出，1月至5月31日止南市刑大取締毒駕案件326件，卻有63件竟逾期未舉發，多數因送尿檢拖延，導致案件無法在規定的2個月內完成舉發，造成執法落空，建議未來由衛生局協助檢驗並做註記，以最速件處理。

市長黃偉哲說，會展現台南市毒駕零容忍決心；衛生局表示，全力配合市警局，收取毒駕案件行為人的尿液檢體，次日起14個工作天即出具檢驗報告，並將報告函送原送檢單位，若遇特殊案件也會縮短檢驗時程，滿足警方辦案需求。

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