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陳屍瑞芳溪谷…男雙手有疑抓扯邊坡傷痕 初判高處跌落致死
新北市江姓男子今天被人發現倒臥瑞芳區小鬼瀑布的山谷，消防人員發現已死亡，通報內政部空中勤務總隊直升機協助吊掛救出。警方初步調查，江男有多處擦挫傷，雙手也有明顯疑抓扯邊坡傷痕，可能是從高處跌落致死，實際死因尚待檢察官相驗釐清。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午11時21分接獲報案，瑞芳區小鬼瀑布下方的半坪溪谷有名男子一動也不動。20多名消防人員組隊上山救援，到場時眺望研判男子已死亡。現場因為地形限制，高低落差約100公尺，人力難以抵達，由空勤直升機吊掛至禮樂煉銅場區空地，交由警方接手處理。
員警在死者身上找到手機，查出為34歲江男持有。警方在登山口附近並未發現江男的交通工具，後來在台2線濱海公路指標81.3公里處，找到江男的機車，在置物箱內找到身分證，通知家屬到場指認無誤，報請檢察官相驗釐清死因。
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