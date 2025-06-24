聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山武嶺打麻將、露營 罰1500元

聯合報／ 記者賴香珊王思慧／連線報導

合歡山武嶺是熱門觀景地點，有遊客擺桌子、塑膠椅打牌，打麻將者擬以大聲喧嘩、違反社會善良風俗，依法開罰1500元。圖／太管處提供
合歡山武嶺是熱門觀景地點，有遊客擺桌子、塑膠椅打牌，打麻將者擬以大聲喧嘩、違反社會善良風俗，依法開罰1500元。圖／太管處提供
熱門景點合歡山武嶺亭近期亂象頻傳，本月20日有人擺桌椅打麻將，前晚又有人在平台搭帳篷露營。太管處表示，打麻將者擬以大聲喧嘩、違反社會善良風俗，依法開罰1500元；露營行為已移請警方調查，預計開罰1500元，並請警方強巡查。

全台公路最高點合歡山武嶺亭，海拔3275公尺，現場有24小時即時影像直播監視器，常被用來追雪、查看即時路況，更成為打卡熱點。近來屢傳民眾在鏡頭前搞怪、出現違規行為，從擺桌打麻將、夜衝組裝電腦玩射擊遊戲，更有人在平台搭帳篷露營，引發熱議。

前晚近11時，有民眾在武嶺亭平台上搭起帳篷，甚至鋪設地墊與紙板，當場在星空下露營。這一幕全被即時影像監視器拍下，引發熱議，網友直呼「把國家公園當自己家」、「直播搞怪已經太超過」。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉表示，依「國家公園禁止事項」第6條，園區內除指定地點外禁止露營，違者可處1500元以上罰鍰，若經勸導不聽，最重可罰3000元，並可連續開罰。

針對武嶺亭露營事件，保七總隊第九大隊於昨凌晨獲報後前往現場，平台上帳篷已拆除，警方調閱影像畫面，將追查行為人，進行後續調查與開罰。

武嶺亭近年誇張行徑頻傳，去年12月有人冒著低溫在平台打麻將，今年5月有人帶著電腦主機上山，當場組裝並玩起射擊遊戲，20日又有人徹夜擺桌打麻將。

保七總隊表示，已請打麻將3男1女關係人說明，確認是開車上山停在武嶺停車場，現場沒有聚賭，純粹是當事人覺得好玩。林忠杉說，考量是初犯，朝大聲喧嘩、違反社會善良風俗等，依法開罰1500元，還沒正式開罰單。

麻將 露營 武嶺 合歡山

延伸閱讀

影／合歡山武嶺之亂…前天麻將館 今再爆成露營場

合歡山武嶺4人打麻將 太管處與警方調監視器將依法開罰

放假要去哪裡玩？十大懶人露營地人氣揭曉

合歡北峰鞍地非營地卻遭踩踏光禿 太管處種原生種復育

相關新聞

合歡山武嶺打麻將、露營 罰1500元

熱門景點合歡山武嶺亭近期亂象頻傳，本月20日有人擺桌椅打麻將，前晚又有人在平台搭帳篷露營。太管處表示，打麻將者擬以大聲喧...

廣角鏡／租蝦皮帳號 賣仿冒品

四十八歲張姓女子等人成立空殼公司，從大陸進口香奈兒、LV等仿冒品，租用蝦皮購物帳號二九○組販賣，將貨款匯往大陸，獲利逾六...

63件毒駕案逾期未舉發 南警挨轟

全台毒駕事件增多，台南市議員林燕祝日前質詢踢爆市警局使用的毒物及尿液快篩試劑，高達7601支過期，昨她再質詢再爆出，警方...

陳屍瑞芳溪谷…男雙手有疑抓扯邊坡傷痕 初判高處跌落致死

新北市江姓男子今天被人發現倒臥瑞芳區小鬼瀑布的山谷，消防人員發現已死亡，通報內政部空中勤務總隊直升機協助吊掛救出。警方初...

獨／他先發現黑戶青年...今想見面遭拒 中市府：盼外界勿打擾

台中市21歲黑戶黃姓青年受市府社會局安置後，近日不斷有市民透過最先發現他的里長蘇乙青想給予關懷，並贈送不少東西盼代為轉交...

31人出遊屏東墾丁 7人疑食物中毒晚間陸續送醫

高雄今晚發生一起疑似食物中毒案，一群人集體出遊，昨晚住宿屏東墾丁一家五星級飯店，今早陸續身體不適，下午轉往高雄出遊，在入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。