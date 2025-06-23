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獨／他先發現黑戶青年...今想見面遭拒 中市府：盼外界勿打擾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市21歲黑戶黃姓青年受市府社會局安置後，近日不斷有市民透過最先發現他的里長蘇乙青想給予關懷，並贈送不少東西盼代為轉交；蘇乙青今表示，他連絡社會局想見青年一面被拒絕，甚至不告訴他安置地點，想轉交物品也不行。社會局長廖靜芝表示，青年父子盼不被外界打擾。

黃姓青年從小由父親帶大，兩人租住在北屯區的一處大樓套房，二月時被父親趕出門，後來在回收場被蘇乙青發現，並進一步得知年輕人竟沒有身分證，也未曾上學。因青年多數時光都待在套房，鮮與外界接觸，心智尚停留在約10歲階段，蘇乙青連繫社會局協助。

蘇乙青今在臉書貼出各界送給黃姓青年的各式禮物，有人知道孩子畏光，就去眼鏡公司買了一支專業墨鏡。有人看到孩子太瘦，想照顧好他的腸胃，就寄來了頂級益生菌，還貼心的寫上食用方法，還有其他各式物品「東西每一樣都貼心地貼上孩子的名字，就像照顧上幼兒園的孩子一樣」。

蘇表示，今天甚至還有人請里長代為轉贈1份披薩。但是，這些東西都沒能送出去。蘇乙青感慨問：「孩子，我能為你做點什麼？」

他澄清說，先前有電視台會找到最早安置的遊民收容中心，並不是他透露地點，而且遊民收容中心地點在網路上都搜尋得到，該中心開幕時甚至也辦過記者會。他認為，該名青年是他最早發覺並請社會局協助，與青年有一定的感情，相信青年不會拒絕跟他見面，社會局不讓他見面，還擔心他會帶來紛擾，讓他很無言。

社會局長廖靜芝表示，先前因為曾發生媒體記者想採訪而與志工衝突事件，甚至連青年要理髮都有媒體跟拍，讓青年和其父都受到很大驚嚇，心情起伏很大，所以青年父子都表達不希望被外界打擾的想法。因此目前暫時不能讓外界與他接觸，也不能透露他新的安置地點。

她說，青年父親雖曾趕青年出門想讓他自主、獨立，但父子間偶有衝突也是正常的，目前經常前往探視青年，社會局也從旁協助親子鑑定以及如何讓他重返社會受教育和工作，是一個特殊個案。

台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書
台中市北屯區北京里長蘇乙青日前發現無戶籍的黃姓青年，蘇今在臉書貼出各界送給黃的各式禮物。圖／取自蘇乙青臉書

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