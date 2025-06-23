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誰的鍋？昨住墾丁今轉高雄住宿 7人疑食物中毒送醫

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君／連線即時報導

屏東墾丁某五星級傳出疑似食物中毒案，初步統計有7人身體不適，晚間陸續被送往義大醫院就醫。圖／本報資料照
屏東墾丁某五星級傳出疑似食物中毒案，初步統計有7人身體不適，晚間陸續被送往義大醫院就醫。圖／本報資料照

高雄今晚發生一起疑似食物中毒案，一群人集體出遊，昨晚住宿屏東墾丁一家五星級飯店，今早陸續身體不適，下午轉往高雄出遊，在入住義大世界另家五星級飯店後陸續呼叫救護車送醫。高市消防局初步統計，此案共7人送醫，主要都是出現腹瀉、嘔吐等情況，詳情由屏東及高雄兩地衛生局調查中。

消防局指出，晚間6時41分大樹區學城路急病救護案，消防局出動4車8人前往，現場共有7名民眾，主訴腹瀉、嘔吐及發燒，病患意識清楚，由救護車送往義大醫院診治。

屏東遭控飯店表示，為求謹慎，飯店第一時間主動聯繫當事客人了解狀況，並配合相關單位進行後續調查釐清。目前飯店內其他客人及工作人員皆未出現類似不適反應，餐飲作業亦皆依照食品安全與衛生規範嚴格執行，他們重視每位旅客的健康與安全，將持續密切關注事件發展。

屏東縣衛生局表示，已聯繫高雄義大醫院及高市衛生局，實際情況正進行疫調中。

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