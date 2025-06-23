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影／救護車和2無照共乘機車高中生路口碰撞 3人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今天傍晚發生救護車和機車碰撞車禍，2名高中生共乘機車在路口與救護車碰撞後3人受傷送醫，高中生無照騎車，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局調查，今天傍晚4時57分，在中市豐原區三豐路二段272巷與豐科路口發生車禍，17歲黃姓男學生無照騎機車戴17歲鄒姓男學生，沿三豐路272巷口直行，當時號誌綠燈，與台中市消防局后里分隊楊姓男子駕駛救護車碰撞，車上載一名傷者，在后里發生事故要送豐原醫院治療，沿豐科路直行，救護車方向號誌紅燈。

二車在路口內發生碰撞，救護車事故時有依規定開啟警示燈及警報器，進入路口前有減速停看後再行駛，二車碰撞後，二名高中生受傷，救護車上傷者由後續到場潭子分隊人員送往醫院救治。

騎車男學生四肢擦挫傷、乘客男學生頭部受傷。救護車駕駛未受傷，二名駕駛都未飲酒。機車車頭毀受損，救護車左側車身受損。

初判肇因研判，機車騎士聽到救護車之警號未立即避讓，救護車執行任務時，仍應顧及其他車輛安全。肇因分析再詳細蒐證後，由鑑定單位或法院研判。

台中市豐原區今天發生救護車和機車碰撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供
台中市豐原區今天發生救護車和機車碰撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供
台中市豐原區今天發生救護車和機車碰撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供
台中市豐原區今天發生救護車和機車碰撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供

豐原 救護車 台中市

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