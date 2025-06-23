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越轄辦案與老翁擦撞...嘉市警疑肇逃？警：已和解

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎分局接獲報案，有警員與民眾發生車禍後疑似肇逃，分局獲報後即派員調查釐清；原來是嘉義市警員騎警用機車越區辦案與竹崎鄉7旬老翁發生擦撞，員警有下車關切，老翁也沒有就醫。雙方後來都有到派出所簽具和解書。

竹崎分局表示，昨天上午9時11分接獲報案，有名男警騎乘警用機車，撞到1位騎乘自行車的老人，就離開現場。分局長吳誌權獲報後，立即指派竹崎派出所所長帶同員警趕往現場處理、並調閱監視器釐清案情。

員警到場後雙方都已離去，經訪查現場民眾得知，年約74歲黃姓老翁當時騎乘自行車沿竹崎鄉市區中山路東往西方向行駛，不明原因與後方直行警用機車發生擦撞。

警方經調閱發生時地監視器並聯絡雙方當事人了解事發經過，該名嘉義市警局員警從機車後照鏡發現後方有人跌倒後就立即折返現場，並向黃翁關懷有無受傷及主動告知所屬單位，黃翁手臂略有擦傷，但表示不願就醫，當時員警因偵辦案件中，經由黃翁同意才離去。

雙方當事人隨後至竹崎派出所協調和解事宜，雙方無條件簽下和解書和解。

嘉義市警二分局表示，興安所陳姓員警22日上午9時許，盤查交通違規許姓民眾，發現為失蹤人口，請其隨同警方返所辦理撤尋，於返所過程中，許民突騎乘機車逕自離去，警方感覺可疑欲往許民戶籍地梅山鄉尋找時，途經竹崎鄉竹崎村地區，與同向騎乘腳踏車黃翁發生碰觸致使其倒地，陳員發覺有異，隨即折返關心協助，黃翁現場表示身體無大礙請警方續行公務，陳員事後已向黃翁關懷慰問並獲諒解，雙方達成和解。

員警折返現場關切老翁狀況。圖／翻攝畫面
員警折返現場關切老翁狀況。圖／翻攝畫面
路口監視器顯示員警騎乘警用機車經過嘉義縣竹崎鄉中山路時疑與老翁發生擦撞。圖／翻攝畫面
路口監視器顯示員警騎乘警用機車經過嘉義縣竹崎鄉中山路時疑與老翁發生擦撞。圖／翻攝畫面

車禍 警用機車 自行車 肇逃 嘉義 交通事故

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