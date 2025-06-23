越轄辦案與老翁擦撞...嘉市警疑肇逃？警：已和解

嘉義縣竹崎分局接獲報案，有警員與民眾發生車禍後疑似肇逃，分局獲報後即派員調查釐清；原來是嘉義市警員騎警用機車越區辦案與竹崎鄉7旬老翁發生擦撞，員警有下車關切，老翁也沒有就醫。雙方後來都有到派出所簽具和解書。

竹崎分局表示，昨天上午9時11分接獲報案，有名男警騎乘警用機車，撞到1位騎乘自行車的老人，就離開現場。分局長吳誌權獲報後，立即指派竹崎派出所所長帶同員警趕往現場處理、並調閱監視器釐清案情。

員警到場後雙方都已離去，經訪查現場民眾得知，年約74歲黃姓老翁當時騎乘自行車沿竹崎鄉市區中山路東往西方向行駛，不明原因與後方直行警用機車發生擦撞。

警方經調閱發生時地監視器並聯絡雙方當事人了解事發經過，該名嘉義市警局員警從機車後照鏡發現後方有人跌倒後就立即折返現場，並向黃翁關懷有無受傷及主動告知所屬單位，黃翁手臂略有擦傷，但表示不願就醫，當時員警因偵辦案件中，經由黃翁同意才離去。

雙方當事人隨後至竹崎派出所協調和解事宜，雙方無條件簽下和解書和解。