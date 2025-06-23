快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

台南65歲男疑獨自登山迷途驚慌 警義消2路搜救尋獲

中央社／ 台南23日電

65歲劉姓男子今天早上疑獨自到台南市東山區孚佑宮後山登山迷途，找不到原本入山位置，打電話向消防局求救，警義消人員分2路搜尋，中午左右尋獲，平安護送下山。

台南市消防局東原分隊長陳中和告訴中央社記者，上午9時許接獲勤務指揮中心轉報後，經由相關資訊研判對方可能迷航位置，隨後發動警義消人員於孚佑宮集結，並分配2條路線進行搜救。

陳中和指出，因山區產業道路崎嶇，加上先前幾天連日下雨，樹木倒塌阻礙通行情形不少，增加搜尋難度，但搜救人員憑藉豐富經驗，中午左右在孚佑宮後山涼亭區往大凍山山徑斜坡處發現劉男，再利用四輪傳動農用搬運車將劉男載送下山。

陳中和表示，經現場救護人員初步進行檢傷，劉男除受驚嚇情緒較不穩定，僅右腳有遭藤枝割傷傷口，傷勢輕微，經載送至孚佑宮廣場後便自行返家。

陳中和建議，民眾登山前應做足功課，備好所需用品及保暖衣物，並應結伴同行相互照應，避免意外發生。

迷航 台南 位置

延伸閱讀

同禮部落步道0403震垮 歷經1年修復有望月底開放登山

內政部盤點1300處直升機臨時起降點 山難搜救成本曝光

登山偶遇「仙氣灰貓」拖著超巨條紋尾巴！轉過身專家嗨翻：是罕見貴客

登山／呂忠翰5度挑戰道拉吉里成功登頂 盼明年完成14峰計畫 

相關新聞

尿檢逾時、試劑過期！台南63件毒駕未舉發 民代批：南警癱瘓了？

近期全台各地毒駕、酒駕車禍案件頻傳，南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支...

醫院實習剛放假...女學生遭吊車輾斃 校方不捨發聲：她做事認真負責

就讀聖母醫護管理專科學校的18歲蔡姓女學生日前在台北市遭吊車輾斃，校方今天表示，蔡姓女學生在校做事認真負責，從專2到專4...

大樓居民一度疏散....嘉義7旬退休警自撞燒胎冒煙 車禍原因待釐清

昨天晚上嘉義縣水上鄉有名70歲男子駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出...

影／救護車和2無照共乘機車高中生路口碰撞 3人受傷

台中市豐原區今天傍晚發生救護車和機車碰撞車禍，2名高中生共乘機車在路口與救護車碰撞後3人受傷送醫，高中生無照騎車，肇事原...

越轄辦案與老翁擦撞...嘉市警疑肇逃？警：已和解

嘉義縣竹崎分局接獲報案，有警員與民眾發生車禍後疑似肇逃，分局獲報後即派員調查釐清；原來是嘉義市警員騎警用機車越區辦案與竹...

8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家

87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。