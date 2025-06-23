台南65歲男疑獨自登山迷途驚慌 警義消2路搜救尋獲

65歲劉姓男子今天早上疑獨自到台南市東山區孚佑宮後山登山迷途，找不到原本入山位置，打電話向消防局求救，警義消人員分2路搜尋，中午左右尋獲，平安護送下山。

台南市消防局東原分隊長陳中和告訴中央社記者，上午9時許接獲勤務指揮中心轉報後，經由相關資訊研判對方可能迷航位置，隨後發動警義消人員於孚佑宮集結，並分配2條路線進行搜救。

陳中和指出，因山區產業道路崎嶇，加上先前幾天連日下雨，樹木倒塌阻礙通行情形不少，增加搜尋難度，但搜救人員憑藉豐富經驗，中午左右在孚佑宮後山涼亭區往大凍山山徑斜坡處發現劉男，再利用四輪傳動農用搬運車將劉男載送下山。

陳中和表示，經現場救護人員初步進行檢傷，劉男除受驚嚇情緒較不穩定，僅右腳有遭藤枝割傷傷口，傷勢輕微，經載送至孚佑宮廣場後便自行返家。

陳中和建議，民眾登山前應做足功課，備好所需用品及保暖衣物，並應結伴同行相互照應，避免意外發生。