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尿檢逾時、試劑過期！台南63件毒駕未舉發 民代批：南警癱瘓了？

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

近期全台各地毒駕、酒駕車禍案件頻傳，南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支，林燕祝今質詢再度質疑，警方查獲毒駕卻因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，今年截至目前就有63件，要求相關單位檢討。

對此，市長黃偉哲表示，為展現台南市毒駕零容忍決心，除完善取締制度面的規畫外，將持續加強毒品查緝工作，以及防杜吸食毒品駕車造成交通危害，保護用路人安全。警察局也說，已實施制度檢討，會全面強化查緝作為。

林燕祝表示，上周質詢時已將過期試劑擺在眼前，警方卻回復「調查有無即將到期之快篩試劑」，甚至有基層反映所領取的試劑還是過期，台南統計至本月19日止共計有1萬6592支毒品快篩試劑，過期的高達7601支，部分過期將近6年，要求警察局盡速做銷毀，落實定期清查作業。

「毒駕彷彿是路上的移動式炸彈！」，林燕祝指出，從今年1月至5月31日止，南市刑大取締毒駕案件統計約達326件，但卻有63件竟是逾期未舉發，多數因送尿檢拖延，導致案件無法在規定的2個月內完成舉發，造成執法落空，毒駕行為人繼續在外開車趴趴走，不利於人民；她認為，未來警察局所查獲的毒駕案件，可由衛生局協助檢驗並做註記，以最速件處理。

市警局回應，已全面清查過期毒品初篩試劑並完成回收辦理銷燬中，將持續要求各外勤單位使用時應注意效期及正常使用程序；而尚在效期內之初篩試劑，警察局將造冊列管，督促各單位到期後應立即回收銷燬。

另外，針對毒駕逾期部分，市警局表示，經統計去年度舉發毒駕案件共395件，較前年增加216件，且今年截至5月已舉發231件，而毒駕行為是否成立，須取得檢驗機構陽性反應報告，未來將加強管控，避免再有逾期舉發的情況。

衛生局也說，將全力配合警察局毒駕案件對行為人的尿液檢驗，毒品尿液檢驗在收取檢體次日起14個工作天即出具檢驗報告，並將報告函送原送檢單位，若遇特殊案件，也將配合縮短檢驗時程，滿足警方辦案需求。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市議員林燕祝上周質詢踢爆，南警統計至本月19日止共計有1萬6592支毒品快篩試劑，其中過期的竟高達7601支，且部分過期將近6年，要求警察局盡速做銷毀，落實定期清查作業。圖／林燕祝服務處提供
台南市議員林燕祝上周質詢踢爆，南警統計至本月19日止共計有1萬6592支毒品快篩試劑，其中過期的竟高達7601支，且部分過期將近6年，要求警察局盡速做銷毀，落實定期清查作業。圖／林燕祝服務處提供
台南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支，今質詢再度質疑，警方查獲毒駕卻因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，今年截至目前就有63件，要求相關單位檢討。圖／林燕祝服務處提供
台南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支，今質詢再度質疑，警方查獲毒駕卻因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，今年截至目前就有63件，要求相關單位檢討。圖／林燕祝服務處提供

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