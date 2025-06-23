尿檢逾時、試劑過期！台南63件毒駕未舉發 民代批：南警癱瘓了？

近期全台各地毒駕、酒駕車禍案件頻傳，南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支，林燕祝今質詢再度質疑，警方查獲毒駕卻因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，今年截至目前就有63件，要求相關單位檢討。

對此，市長黃偉哲表示，為展現台南市毒駕零容忍決心，除完善取締制度面的規畫外，將持續加強毒品查緝工作，以及防杜吸食毒品駕車造成交通危害，保護用路人安全。警察局也說，已實施制度檢討，會全面強化查緝作為。

林燕祝表示，上周質詢時已將過期試劑擺在眼前，警方卻回復「調查有無即將到期之快篩試劑」，甚至有基層反映所領取的試劑還是過期，台南統計至本月19日止共計有1萬6592支毒品快篩試劑，過期的高達7601支，部分過期將近6年，要求警察局盡速做銷毀，落實定期清查作業。

「毒駕彷彿是路上的移動式炸彈！」，林燕祝指出，從今年1月至5月31日止，南市刑大取締毒駕案件統計約達326件，但卻有63件竟是逾期未舉發，多數因送尿檢拖延，導致案件無法在規定的2個月內完成舉發，造成執法落空，毒駕行為人繼續在外開車趴趴走，不利於人民；她認為，未來警察局所查獲的毒駕案件，可由衛生局協助檢驗並做註記，以最速件處理。

市警局回應，已全面清查過期毒品初篩試劑並完成回收辦理銷燬中，將持續要求各外勤單位使用時應注意效期及正常使用程序；而尚在效期內之初篩試劑，警察局將造冊列管，督促各單位到期後應立即回收銷燬。

另外，針對毒駕逾期部分，市警局表示，經統計去年度舉發毒駕案件共395件，較前年增加216件，且今年截至5月已舉發231件，而毒駕行為是否成立，須取得檢驗機構陽性反應報告，未來將加強管控，避免再有逾期舉發的情況。

衛生局也說，將全力配合警察局毒駕案件對行為人的尿液檢驗，毒品尿液檢驗在收取檢體次日起14個工作天即出具檢驗報告，並將報告函送原送檢單位，若遇特殊案件，也將配合縮短檢驗時程，滿足警方辦案需求。

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