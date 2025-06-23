8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家

87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至萬華要吃飄香滷肉飯，卻在萬華車站出站後迷路走失，感謝員警熱心協助。

萬華分局西園街派出所員警戴京橋、林宏瑋8日中午11點多獲報，有一名老翁在環河快速道路上獨自行走、相當驚險，趕抵發現黃翁在分隔島，疑因酷熱氣溫下體力早已透支。

詢問了解，原來黃翁家住北投區，因難以忘懷「艋舺」方圓百里內肥瘦恰到好處的飄香滷肉飯，故趁家人外出用餐時，獨自踏上追尋之旅，一路從北捷北投站坐車到台北車站，再轉搭火車到萬華，但出站後迷失方向一路往南走，才誤入快速道路。

由於待在車道上相當危險，員警協助黃翁上警車回派出所安頓，確認他沒有送醫必要，協助聯繫家人，由於老翁自述身心靈健康無虞，警方確認無礙後，目視他離去。