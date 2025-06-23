快訊

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至萬華要吃飄香滷肉飯，卻在萬華車站出站後迷路走失，感謝員警熱心協助。

萬華分局西園街派出所員警戴京橋、林宏瑋8日中午11點多獲報，有一名老翁在環河快速道路上獨自行走、相當驚險，趕抵發現黃翁在分隔島，疑因酷熱氣溫下體力早已透支。

詢問了解，原來黃翁家住北投區，因難以忘懷「艋舺」方圓百里內肥瘦恰到好處的飄香滷肉飯，故趁家人外出用餐時，獨自踏上追尋之旅，一路從北捷北投站坐車到台北車站，再轉搭火車到萬華，但出站後迷失方向一路往南走，才誤入快速道路。

由於待在車道上相當危險，員警協助黃翁上警車回派出所安頓，確認他沒有送醫必要，協助聯繫家人，由於老翁自述身心靈健康無虞，警方確認無礙後，目視他離去。

萬華警方呼籲，家中有年長者出門時，應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出、行動，另家屬可自行製作掛牌或至市政府社會局申請愛心手鍊，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。

西園街派出所警員林宏瑋（左）、戴京橋（右）日前協助迷路老人回派出所安置。記者翁至成／翻攝
西園街派出所警員林宏瑋（左）、戴京橋（右）日前協助迷路老人回派出所安置。記者翁至成／翻攝
8旬黃姓老翁日前迷路，從萬華站出站後一路走上環河快速道路。記者翁至成／翻攝
8旬黃姓老翁日前迷路，從萬華站出站後一路走上環河快速道路。記者翁至成／翻攝

車道 警察 滷肉飯 愛心 家人 北投

延伸閱讀

台北滷肉飯Top 5爭霸戰！這5碗在地人激推的經典滷肉飯你吃過了嗎？

新北2警遭爆萬華兼皮條客 再傳「業績好到同行挨罵」

板橋分局跨轄萬華兼差「色情圍事」 2警各10萬交保

板橋往返萬華... 下「華翠橋」將多撥一車道 供往北市車輛通行

相關新聞

尿檢逾時、試劑過期！台南63件毒駕未舉發 民代批：南警癱瘓了？

近期全台各地毒駕、酒駕車禍案件頻傳，南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支...

醫院實習剛放假...女學生遭吊車輾斃 校方不捨發聲：她做事認真負責

就讀聖母醫護管理專科學校的18歲蔡姓女學生日前在台北市遭吊車輾斃，校方今天表示，蔡姓女學生在校做事認真負責，從專2到專4...

大樓居民一度疏散....嘉義7旬退休警自撞燒胎冒煙 車禍原因待釐清

昨天晚上嘉義縣水上鄉有名70歲男子駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出...

8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家

87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至...

新北男開車疑高血壓突昏厥 擦撞山壁當場翻車幸運僅輕傷

新北市54歲王男今天中午開車行經泰山區大科路時，車輛不明原因翻覆四腳朝天躺在馬路上。救護人員發現王男多處擦挫傷，所幸意識...

擋住視線還照騎！她機車腳踏板運超越頭部物品 警：已違規

一名女子本月17日在台南市中西區民族路騎乘機車時，機車前方腳踏板搭載的物品竟超越女子頭部，擋住視線；由於該物品中間布幕疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。