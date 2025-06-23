8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家
87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至萬華要吃飄香滷肉飯，卻在萬華車站出站後迷路走失，感謝員警熱心協助。
萬華分局西園街派出所員警戴京橋、林宏瑋8日中午11點多獲報，有一名老翁在環河快速道路上獨自行走、相當驚險，趕抵發現黃翁在分隔島，疑因酷熱氣溫下體力早已透支。
詢問了解，原來黃翁家住北投區，因難以忘懷「艋舺」方圓百里內肥瘦恰到好處的飄香滷肉飯，故趁家人外出用餐時，獨自踏上追尋之旅，一路從北捷北投站坐車到台北車站，再轉搭火車到萬華，但出站後迷失方向一路往南走，才誤入快速道路。
由於待在車道上相當危險，員警協助黃翁上警車回派出所安頓，確認他沒有送醫必要，協助聯繫家人，由於老翁自述身心靈健康無虞，警方確認無礙後，目視他離去。
萬華警方呼籲，家中有年長者出門時，應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出、行動，另家屬可自行製作掛牌或至市政府社會局申請愛心手鍊，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言