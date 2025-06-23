醫院實習剛放假...女學生遭吊車輾斃 校方不捨發聲：她做事認真負責

台北市忠孝東路與新生南路口21日下午發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝

就讀聖母醫護管理專科學校的18歲蔡姓女學生日前在台北市遭吊車輾斃，校方今天表示，蔡姓女學生在校做事認真負責，從專2到專4都擔任班級的事務股長，深受師長及同學肯定。

77歲賴姓男子21日駕駛吊車行經台北市忠孝東路三段路口，在轉彎時撞倒前方3輛機車，其中18歲騎士蔡女遭輾斃、1名男騎士受傷，警方詢後依過失致死罪嫌，將賴姓吊車司機送辦。

死者的母親在社群平台回覆網友留言說，女兒目前在醫院實習，20日才剛放假回來，21日只是出門想要吃一塊茯苓糕，結果卻遭受如此痛苦死劫。

校方指出，蔡姓女學生目前就讀4年級，是密集到醫院實習的階段，車禍發生時間正是完成上一家醫院實習，正準備前往下一家醫院實習時的在家休息時間。

校方表示，因蔡姓女學生所屬班級學生已分發到各醫院實習不在學校，校方正啟動班級群組裡心理輔導相關訊息，希望照顧到學生的感受。