大樓居民一度疏散....嘉義7旬退休警自撞燒胎冒煙 車禍原因待釐清

昨天晚上嘉義７旬老翁自撞圍牆燒胎冒煙，一度引發疏散住戶事件 ，經查老翁是名退休警，沒有酒駕，目前住院中，為何自撞尚待出院後說明。圖／資料照片

昨天晚上嘉義縣水上鄉有名70歲男子駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出大量濃煙蔓延大樓，警、消獲報幫老翁脫困送醫，並協助大樓36戶近百名住戶疏散。經查老翁為退休警、沒有酒駕，目前住院中為何發生意外仍待他出院說明。

昨天晚上接近7時警方接獲報案，水上國中附近疑有火警，警、消人員陸續到場後發現係件意外事故，年約70歲賴姓老翁，自大樓地下停車場開上平面道路，自撞住宅區牆壁，車內安全氣囊爆開，警、消協助賴翁脫困，意識清楚、肢體擦傷，送往嘉榮醫院救治送醫。

當時因車輛撞牆後輪胎空轉「燒胎」產生大量煙霧，大樓地下停車場濃煙往上迷漫，警方協助疏散大樓36戶近百人，約10分鐘後，廢氣煙霧散去，居民才陸續返家。

據了解，賴翁係退休員警，沒有酒駕，送至嘉榮急診室，經診療左腳擦傷，頸部椎尖盤突出，目前狀況穩定，住院治療中。但對於為何發生自撞，尚待他出院說明。