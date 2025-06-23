快訊

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大樓居民一度疏散....嘉義7旬退休警自撞燒胎冒煙 車禍原因待釐清

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天晚上嘉義７旬老翁自撞圍牆燒胎冒煙，一度引發疏散住戶事件 ，經查老翁是名退休警，沒有酒駕，目前住院中，為何自撞尚待出院後說明。圖／資料照片
昨天晚上嘉義７旬老翁自撞圍牆燒胎冒煙，一度引發疏散住戶事件 ，經查老翁是名退休警，沒有酒駕，目前住院中，為何自撞尚待出院後說明。圖／資料照片

昨天晚上嘉義縣水上鄉有名70歲男子駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出大量濃煙蔓延大樓，警、消獲報幫老翁脫困送醫，並協助大樓36戶近百名住戶疏散。經查老翁為退休警、沒有酒駕，目前住院中為何發生意外仍待他出院說明。

昨天晚上接近7時警方接獲報案，水上國中附近疑有火警，警、消人員陸續到場後發現係件意外事故，年約70歲賴姓老翁，自大樓地下停車場開上平面道路，自撞住宅區牆壁，車內安全氣囊爆開，警、消協助賴翁脫困，意識清楚、肢體擦傷，送往嘉榮醫院救治送醫。

當時因車輛撞牆後輪胎空轉「燒胎」產生大量煙霧，大樓地下停車場濃煙往上迷漫，警方協助疏散大樓36戶近百人，約10分鐘後，廢氣煙霧散去，居民才陸續返家。

據了解，賴翁係退休員警，沒有酒駕，送至嘉榮急診室，經診療左腳擦傷，頸部椎尖盤突出，目前狀況穩定，住院治療中。但對於為何發生自撞，尚待他出院說明。

車禍 自撞 嘉義 住戶 交通事故

延伸閱讀

嘉義7旬老翁開車自撞燒胎 警協助36戶近百人疏散

嘉義大埔曾文水庫傳13歲學童釣魚落水 警消晚上尋獲遺體

男子疑與同居人吵架從7樓墜樓 遮雨棚降低衝擊意識清醒

車被亂移！高雄女機車停騎樓慘吞罰單 調監視器驚見真相

相關新聞

尿檢逾時、試劑過期！台南63件毒駕未舉發 民代批：南警癱瘓了？

近期全台各地毒駕、酒駕車禍案件頻傳，南市議員林燕祝近期剛踢爆南警所使用的毒物及尿液快篩試劑過期，且過期試劑高達7601支...

醫院實習剛放假...女學生遭吊車輾斃 校方不捨發聲：她做事認真負責

就讀聖母醫護管理專科學校的18歲蔡姓女學生日前在台北市遭吊車輾斃，校方今天表示，蔡姓女學生在校做事認真負責，從專2到專4...

大樓居民一度疏散....嘉義7旬退休警自撞燒胎冒煙 車禍原因待釐清

昨天晚上嘉義縣水上鄉有名70歲男子駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出...

8旬翁想吃滷肉飯...迷路走上環河快速道路 萬華警熱心助返家

87歲黃姓老翁日前被發現獨自在環河快速道路行走，民眾心驚急忙報警，警方趕抵，詢問得知原來老翁趁家人出門，獨自從北投搭車至...

新北男開車疑高血壓突昏厥 擦撞山壁當場翻車幸運僅輕傷

新北市54歲王男今天中午開車行經泰山區大科路時，車輛不明原因翻覆四腳朝天躺在馬路上。救護人員發現王男多處擦挫傷，所幸意識...

擋住視線還照騎！她機車腳踏板運超越頭部物品 警：已違規

一名女子本月17日在台南市中西區民族路騎乘機車時，機車前方腳踏板搭載的物品竟超越女子頭部，擋住視線；由於該物品中間布幕疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。