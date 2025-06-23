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彰化婦騎車疑恍神跌入排水溝 擔架救出送醫

中央社／ 彰化23日電

1名婦人今天上午騎機車行彰化市石牌國小時疑似恍神摔車，跌入路旁約2公尺深大排水溝，警消獲報趕到現場，消防隊員用擔架救出婦人，送彰基醫院急救，所幸沒有生命危險。

彰化縣消防局1名消防隊員上午指出，1名婦人騎機車行經彰化市石牌國小後方的田坑路一段時，機車突然衝向路旁的大排水溝，婦人摔車後跌入深約2公尺的排水溝，附近民眾聽到婦人哀嚎聲，趕緊打119報案。

多名消防隊員及員警到場後，發現婦人躺在乾涸的排水溝內無法自行脫困，於是用擔架將婦人搬離排水溝，送彰化基督教醫院急救，院方發現，婦人身上有多處擦傷，所幸沒有生命危險。

消防局指出，婦人疑因騎機車恍神，導致失控衝向排水溝後摔車，至於車禍發生原因仍在調查釐清。

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