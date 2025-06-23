新北男開車疑高血壓突昏厥 擦撞山壁當場翻車幸運僅輕傷

新北市54歲王男今天中午開車行經泰山區大科路時，車輛不明原因翻覆四腳朝天躺在馬路上。救護人員發現王男多處擦挫傷，所幸意識清醒送醫無礙。王男向警方表示因突然失去意識才會擦撞山壁翻車，王男經檢測並未酒駕，現場已請拖吊車排除。

林口警分局今天中午12時許接獲報案泰山區大科路發生車輛翻覆交通事故。林口分局交通分隊獲報到場，54歲駕駛王男已自行脫困，所幸僅輕微擦挫傷。王男向警方表示自己平時有高血壓、胸悶等症狀，今天中午開車行經大科路往林口方向時突然失去意識，才會擦撞山壁導致翻車。