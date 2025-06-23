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新北男開車疑高血壓突昏厥 擦撞山壁當場翻車幸運僅輕傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市54歲王男今天中午開車行經泰山區大科路時，車輛不明原因翻覆四腳朝天躺在馬路上。救護人員發現王男多處擦挫傷，所幸意識清醒送醫無礙。王男向警方表示因突然失去意識才會擦撞山壁翻車，王男經檢測並未酒駕，現場已請拖吊車排除。

林口警分局今天中午12時許接獲報案泰山區大科路發生車輛翻覆交通事故。林口分局交通分隊獲報到場，54歲駕駛王男已自行脫困，所幸僅輕微擦挫傷。王男向警方表示自己平時有高血壓、胸悶等症狀，今天中午開車行經大科路往林口方向時突然失去意識，才會擦撞山壁導致翻車。

警方對王男進行酒測發現他無酒精反應，事故現場已通知民間拖吊車協助排除，警方也在現場進行交通疏導，確切事故原因仍待警方調查。

車輛擦撞山壁後翻覆，王男自行逃出車外。記者黃子騰／翻攝
車輛擦撞山壁後翻覆，王男自行逃出車外。記者黃子騰／翻攝
王男開車突失去意識，車輛擦撞山壁後翻覆。記者黃子騰／翻攝
王男開車突失去意識，車輛擦撞山壁後翻覆。記者黃子騰／翻攝

高血壓 林口 意識 交通事故

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