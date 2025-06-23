新北男開車疑高血壓突昏厥 擦撞山壁當場翻車幸運僅輕傷
新北市54歲王男今天中午開車行經泰山區大科路時，車輛不明原因翻覆四腳朝天躺在馬路上。救護人員發現王男多處擦挫傷，所幸意識清醒送醫無礙。王男向警方表示因突然失去意識才會擦撞山壁翻車，王男經檢測並未酒駕，現場已請拖吊車排除。
林口警分局今天中午12時許接獲報案泰山區大科路發生車輛翻覆交通事故。林口分局交通分隊獲報到場，54歲駕駛王男已自行脫困，所幸僅輕微擦挫傷。王男向警方表示自己平時有高血壓、胸悶等症狀，今天中午開車行經大科路往林口方向時突然失去意識，才會擦撞山壁導致翻車。
警方對王男進行酒測發現他無酒精反應，事故現場已通知民間拖吊車協助排除，警方也在現場進行交通疏導，確切事故原因仍待警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言