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擋住視線還照騎！她機車腳踏板運超越頭部物品 警：已違規

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一名女子本月17日在台南市中西區民族路騎乘機車時，機車前方腳踏板搭載的物品竟超越女子頭部，擋住視線；由於該物品中間布幕疑似透明，女子尚能向前行駛，不過轄區警方表示，女子行為已違反道管條例，若接獲民眾檢舉，將依法開罰

網友yzle_7本月17日在threads上傳該段影片指出「台南很崩」；網友看到這段畫面，紛紛留言「真擋風玻璃」、「好大的遮陽板」、「台南人就是狂」、「這個違法了耶」、「這是什麼很新的防曬方式嗎」、「車還防蚊欸 簡易式蚊帳」、「下次看到有人載母豬騎車也不意外」、「我看了什麼」。

轄區台南市警第二分局長樂派出所副所長莊民誠指出，日前在中西區民權路有女子騎乘機車附載物品明顯超過尺寸限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

分局呼籲，駕駛人裝載物品應該符合規定避免發生危險，另將持續針對該路段違規情事加強取締，以維護用路人安全。

一名女子本月17日在台南市中西區民族路騎乘機車時，機車前方腳踏板搭載的物品竟超越女子頭部，擋住視線。圖／翻攝自threads網友yzle_7
一名女子本月17日在台南市中西區民族路騎乘機車時，機車前方腳踏板搭載的物品竟超越女子頭部，擋住視線。圖／翻攝自threads網友yzle_7

開罰 機車騎士 台南

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