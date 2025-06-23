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高雄箱型車加完油違規左轉 下秒害機車騎士撞車慘摔傷
61歲歐姓男子今天上午9時許駕駛廂型車從高市武慶二路加油站加完油駛出，直接違規跨越雙黃線左轉，導致騎機車的19歲翁姓男子閃避不及，當場撞凹車門，連人帶車慘摔在地，所幸僅身體、手腳多處擦挫傷，送醫無大礙。
鳳山警分局調查，歐姓男子今天上午9時許駕駛廂型車在武慶二路加油站加完油後，直接從加油站駛出跨越雙黃線左轉，導致沿武慶二路南向北騎乘的機車騎士翁姓男子來不及反應，當場撞上左側車門。
翁男當場連人帶車摔倒在地，歐男廂型車左車門凹陷；事發後，歐男未受傷，但騎士翁男手、腳及身體多處擦挫傷，所幸經救護員送醫後國軍無大礙。
警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；初步研判肇事原因為歐男跨越雙黃線釀禍，將依違反道交條例第60條第2項第3款，開出可處900元至1800元罰鍰的罰單，詳細肇責由交通大隊判定釐清。
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