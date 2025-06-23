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86歲翁心情不佳至安平四草大橋散心 疑失足落水成浮屍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他搭計程車前往台南市安平區四草大橋，卻疑似失足落河，司機一回頭就不見老翁身影；警消獲報歷經近2小時搜救，尋獲吳的遺體，家屬趕往確認身分，對死因並無特別意見，後續交由警方處理。

台南市消防局今天上午9時許接獲110轉報，一名計程車司機載86歲吳姓老翁到四草大橋，吳下車後，司機迴轉準備返程，卻在橋上看到疑似是老翁的拐杖與拖鞋，老翁疑似落水；警消獲報，會同海巡人員觸動9車16人4艇（海巡署2艇）與2架無人機共同搜尋。

據了解，該名司機上午先載吳姓老翁前往四草大橋，過程中已經感覺吳情緒不佳，心情低落，司機還陪老翁聊天，希望吳能放寬心；結果司機放吳下車，迴轉準備返程，就看到疑似吳的拐杖及拖鞋遺留在橋上。

警消搜尋至今天上午11時許，經釣客通報疑似看到浮屍，趕往北堤海域，果然發現一具男屍，經打撈上岸，通知家屬到場確認，確實是86歲吳姓老翁；搜救人員將後續交由警方處理，警方初判老翁外觀並無外力介入致死跡象，已通報檢察官相驗，釐清死因。

據指出，吳姓老翁一手創立的事業，經營4、50年後，近期因虧損無法再支撐下去，吳無奈只能收掉心血，對此他十分難過，近期情緒低落

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86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他前往台南市安平區四草大橋散心，卻疑似失足落河。記者袁志豪／翻攝
86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他前往台南市安平區四草大橋散心，卻疑似失足落河。記者袁志豪／翻攝
86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他前往台南市安平區四草大橋散心，卻疑似失足落河。記者袁志豪／翻攝
86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他前往台南市安平區四草大橋散心，卻疑似失足落河。記者袁志豪／翻攝

浮屍 情緒低落 台南

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