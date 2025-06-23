影／緊急救命 台中海巡及時救回海中站立女子
海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站立海中需救援，立即派遣人力救援，同步通報台中市政府消防局第五大隊大安消防分隊及台中市警局大甲分局海墘派出所到場協處，海巡人員下海順利將女子救援上岸，後續交由海墘派出所帶回關懷。
溫寮安檢所今天上午接獲民眾報案，指大安海水浴場有女子站在海中，立即派遣人員帶救生裝備趕赴現場救援，並同步通報大安消防分隊及海墘派出所協處；海巡人員抵達現場後，針對大安海水浴場沿岸展開搜索。
海巡人員找到女子位置後下水救援，順利將她救援上岸，經評估女子生命跡象穩定，她表示不願就醫，海巡人員給予毛毯保暖，後續由海墘派出所帶回關懷。
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