快訊

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

影／緊急救命 台中海巡及時救回海中站立女子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站立海中需救援，立即派遣人力救援，同步通報台中市政府消防局第五大隊大安消防分隊及台中市警局大甲分局海墘派出所到場協處，海巡人員下海順利將女子救援上岸，後續交由海墘派出所帶回關懷。

溫寮安檢所今天上午接獲民眾報案，指大安海水浴場有女子站在海中，立即派遣人員帶救生裝備趕赴現場救援，並同步通報大安消防分隊及海墘派出所協處；海巡人員抵達現場後，針對大安海水浴場沿岸展開搜索。

海巡人員找到女子位置後下水救援，順利將她救援上岸，經評估女子生命跡象穩定，她表示不願就醫，海巡人員給予毛毯保暖，後續由海墘派出所帶回關懷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站在海中，立即派人救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站在海中，立即派人救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站在海中，立即派人救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署溫寮安檢所今天接獲民眾報案，台中市大安海水浴場有女子站在海中，立即派人救援。圖／海巡署提供

海水浴場 海巡署 台中市

延伸閱讀

中國海警船兩日3度侵擾金門海域 海巡併航監控驅離

1500億強化國土預算 綠盼藍白別阻擋

影／黃金海岸方舟岸邊驚傳戲水男子遭浪捲走 海巡下海救人

闖沙崙海水浴場游泳 法籍男遭捲500公尺外海...溺水命危

相關新聞

86歲翁心情不佳至安平四草大橋散心 疑失足落水成浮屍

86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他搭計程車前往台南市安平區四草大橋，卻疑似失足落河，司機...

影／合歡山武嶺之亂…前天麻將館 今再爆成露營場

合歡山武嶺亭是熱門景點，近期卻是亂象不斷，先前有人專程上去組電腦玩遊戲，甚至擺桌打麻將，昨晚更有人直接在平台上搭帳篷露營...

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

新北市28歲溫男日前於板橋站搭乘環狀線，不料竟公然在車廂內抽電子菸，其他乘客立即向捷運人員檢舉。中和警獲報趕抵中原站偕同...

嘉義學童水庫釣魚落水遲6小時報案？父：第一時間不願相信

嘉義縣大埔鄉曾文水庫昨天下午傳孩童溺水，嘉義縣消防局據報後出動人車前往搜救，在晚上找到13歲莊姓男童，但已沒有呼吸心跳，...

82歲老翁受困高雄輕軌電梯1小時 熱到癱軟坐地狂念佛號

高雄輕軌真愛碼頭站昨天晚間11時許，發生一名82歲郭姓老翁受困電梯近1小時，老翁當時頻按緊急按鈕卻無人回應，驚嚇過度癱坐...

黑豬國1苗栗鑼路段跳車肇禍 2車碰撞幸無人受傷

一頭黑豬今天被載往苗栗肉品市場途中，在國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段跳車，牠一度徘徊在車道，因此造成2輛車子碰撞，幸無人受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。