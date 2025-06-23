影／合歡山武嶺之亂…前天麻將館 今再爆成露營場

合歡山武嶺亭是熱門景點，近期卻是亂象不斷，先前有人專程上去組電腦玩遊戲，甚至擺桌打麻將，昨晚更有人直接在平台上搭帳篷露營；太管處表示，針對露營行為可開罰1500元，已移請警方調查，後續將聯合保七第九大隊加強巡邏查緝。

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，當地設有「武嶺亭即時影像」，因常被用來追雪及查看即時路況，且常有民眾在鏡頭前擺姿勢截圖打卡留念，而有「全國最常被監看的監視器」之稱，近年也不乏透過即時影響搞怪或打廣告。

但也因武嶺亭即時影像24小時直播成年輕人搞怪熱點，去年12月有人冒著2度低溫用小方桌在平台上打起4人麻將；今年5月則有人帶著電腦主機與螢幕夜衝上山，並在平台上組裝電腦玩槍戰；上周五（21日）又見人擺桌椅徹夜打麻將。

而昨天晚上近11時，竟有民眾直接把武嶺亭當露營場，直接在平台上搭起帳篷，甚至利用地墊或紙板等物品，大剌剌的就躺在平台上睡覺，過程全都被「武嶺鏡頭君」拍下；近期一連串的武嶺亂象也讓人看得是無奈又傻眼，再再引發討論。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉表示，「太魯閣國家公園區域內禁止事項」第6點規定，禁止未經核准與指定地區以外搭設帳篷露營，違者可處1500到3000元罰鍰，若是第一次違規就開罰1500元，經勸導不聽罰3000元，得連續開罰。