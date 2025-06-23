影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

新北市28歲溫男日前於板橋站搭乘環狀線，不料竟公然在車廂內抽電子菸，其他乘客立即向捷運人員檢舉。中和警獲報趕抵中原站偕同站務人員將溫男帶下車，溫男坦承吸食喪屍菸彈，並交出電子菸主機及菸彈，警方詢後將溫男依毒品罪嫌送辦。

據了解，擔任超商店員的28歲溫姓男子，上月25日晚間7時許自板橋站搭乘環狀線。不料溫男上車不久後竟拿出電子菸在車廂內大剌剌抽了起來。其他乘客見狀透過車廂內話機通報隨車人員確認溫男於車廂內抽菸，隨車人員立即通報警方處理。

當環狀線列車抵達中原站後，中和警方偕同站務人員將溫男帶下車，經警方詢問後溫男坦承吸食喪屍菸彈，並交出電子菸主機及菸彈，警方經初步鑑驗發現呈依託咪酯陽性反應，詢後依毒品罪嫌將溫男送辦。

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