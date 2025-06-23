快訊

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲溫男日前於板橋站搭乘環狀線，不料竟公然在車廂內抽電子菸，其他乘客立即向捷運人員檢舉。中和警獲報趕抵中原站偕同站務人員將溫男帶下車，溫男坦承吸食喪屍菸彈，並交出電子菸主機及菸彈，警方詢後將溫男依毒品罪嫌送辦。

據了解，擔任超商店員的28歲溫姓男子，上月25日晚間7時許自板橋站搭乘環狀線。不料溫男上車不久後竟拿出電子菸在車廂內大剌剌抽了起來。其他乘客見狀透過車廂內話機通報隨車人員確認溫男於車廂內抽菸，隨車人員立即通報警方處理。

當環狀線列車抵達中原站後，中和警方偕同站務人員將溫男帶下車，經警方詢問後溫男坦承吸食喪屍菸彈，並交出電子菸主機及菸彈，警方經初步鑑驗發現呈依託咪酯陽性反應，詢後依毒品罪嫌將溫男送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中和警方於中原站將溫男帶下車，詢後依毒品罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
中和警方於中原站將溫男帶下車，詢後依毒品罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方查獲溫男吸食喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝
警方查獲溫男吸食喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝

電子菸 車廂 毒品

延伸閱讀

吸食喪屍煙彈開車左搖右晃 土城警鷹眼攔車人贓俱獲

大罷免決戰投票率 黃志雄：若低五成 新北六席都危險

持喪屍煙彈撞人肇逃「行人昏迷2個月至今未醒」 男遭起訴延長羈押

影／網學喪屍煙彈 北市刑大新店山區攻堅逮人起獲2公斤毒

相關新聞

86歲翁心情不佳至安平四草大橋散心 疑失足落水成浮屍

86歲吳姓老翁因經營多年的事業虧損，再也做不下去而收掉，今天上午他搭計程車前往台南市安平區四草大橋，卻疑似失足落河，司機...

影／合歡山武嶺之亂…前天麻將館 今再爆成露營場

合歡山武嶺亭是熱門景點，近期卻是亂象不斷，先前有人專程上去組電腦玩遊戲，甚至擺桌打麻將，昨晚更有人直接在平台上搭帳篷露營...

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

新北市28歲溫男日前於板橋站搭乘環狀線，不料竟公然在車廂內抽電子菸，其他乘客立即向捷運人員檢舉。中和警獲報趕抵中原站偕同...

嘉義學童水庫釣魚落水遲6小時報案？父：第一時間不願相信

嘉義縣大埔鄉曾文水庫昨天下午傳孩童溺水，嘉義縣消防局據報後出動人車前往搜救，在晚上找到13歲莊姓男童，但已沒有呼吸心跳，...

82歲老翁受困高雄輕軌電梯1小時 熱到癱軟坐地狂念佛號

高雄輕軌真愛碼頭站昨天晚間11時許，發生一名82歲郭姓老翁受困電梯近1小時，老翁當時頻按緊急按鈕卻無人回應，驚嚇過度癱坐...

高雄箱型車加完油違規左轉 下秒害機車騎士撞車慘摔傷

61歲歐姓男子今天上午9時許駕駛廂型車從高市武慶二路加油站加完油駛出，直接違規跨越雙黃線左轉，導致騎機車的19歲翁姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。