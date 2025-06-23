她機車遭破壞在外牆裝監視器 鄰居稱侵害隱私權要賠償

汪姓婦人因停放在家門口的機車曾遭人破壞，在居住的一樓外牆上裝設2支監視器，對著住家門口、1樓騎樓拍攝；2樓住戶曾姓女鄰居卻認為汪婦監視器拍攝到她進出必經之路，侵害她的個資及隱私權，提告請求拆除並要汪婦賠償10萬元。台南地院審理後，判決駁回。

曾姓女子提起請求損害賠償訴訟指出，她住在台南市南區中華西路一段一處巷內公寓2樓，汪姓婦人住在1樓；汪婦與其兩個廖姓女兒等3人未經全體住戶同意，擅自在公寓共用部分外牆，裝設具錄音功能的監視器2支。

曾女認為，監視器拍攝範圍涵蓋公寓住戶進出必經之路，侵害她的隱私權，已違反個人資料保護法及公寓大廈管理條例等規定；她曾多次提醒汪婦等人應將監視器移除，對方均置之不理，因此依民法請求汪婦等人拆除監視器，並賠償精神慰撫金10萬元。

汪婦主張，監視器是她安裝，拍攝範圍大概落在住家門口及車庫等公共區域，監視器鏡頭是朝外固定攝影，沒有針對特定人士拍攝；她表示，公寓為30幾年老舊房屋，她是不識字的聽障人士，獨居於公寓1樓房屋，與曾女無冤無仇，不會監控曾女動向及一舉一動。

汪婦說明，停放在住家門口騎樓下的機車，先前遭人為破壞，裝設監視器單純是為了維護居住安全及犯罪防治而已，並未侵害曾女的隱私權。

法院說明，所謂隱私是指個人對其私領域的自主權利，保護範圍包括個人私生活不受干擾及個人資訊的自我控制；然而，人群共處經營社會生活，應受保護的隱私必須有所界限，即隱私是否存在，應以個人是否有合理期待作為判斷準則。

公寓樓梯間、停車場等供全體住戶共同使用部分，乃同棟公寓住戶等特定多數人得自由出入，並得共見共聞，非屬一般社會大眾所合理期待不為他人所見、而具私密性非公開活動私生活領域空間，各住戶於此自無合理隱私期待；住戶對於非自己所居住樓層門廳，更無合理隱私期待可言。

法院調查，汪姓婦人的監視器是設置於公寓1樓外牆上，拍攝角度朝向公寓外側、1樓騎樓空間，或公寓大門口前方附連土地，拍攝區域均為全體共有人得自由出入、共見共聞場所，乃具公共空間性質，甚或主要是汪婦停放機車騎樓場所，曾女均不得主張合理隱私期待。

法院指出，汪婦在另案刑事偵查中，提出監視器錄影檔案，主張曾女毀損她的機車，曾女的劉姓祖母則對汪婦公然侮辱等；此攝錄影像作為報案證據，並未逾越其保護人身及財產安全特定目的之必要範圍，自無從據此認定汪婦有何不法「蒐集、處理、利用」曾女「個人資料」情事。

曾女雖主張汪婦利用監視器長期攝錄她進出公寓大門，已超出所謂保護自身財產安全需求必要範圍，然而，汪婦將機車停放在公寓騎樓，遭人為刮傷，經報警並提出機車刮痕照片，可證汪婦裝設監視器目的，並非拍攝曾女進出公寓大門相關行為，亦非為蒐集曾女個人資料。

法院認為，汪婦裝設監視器是為保護自身財產及人身安全，依社會通念自不認為有何侵害他人隱私權情形；且縱使監視器拍攝到曾女及其家人於附近出入，依社會通念亦不認為有何隱私權合理期待。

另外，曾女主張汪婦未經公寓住戶同意，將監視器設置在公寓外牆上，違反公寓大廈管理條例；法院表示，所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之，對於妨害其所有權者，得請求除去之，曾女居住的二樓，屋主是其祖母，曾女並非所有權人，無權提出請求。