嘉義學童水庫釣魚落水遲6小時報案？父：第一時間不願相信

嘉義縣大埔鄉曾文水庫昨天下午傳孩童溺水，嘉義縣消防局據報後出動人車前往搜救，在晚上找到13歲莊姓男童，但已沒有呼吸心跳，今天檢警相驗，擇期解剖確認死因。同行的莊父為何遲至近6小時才報案？莊父傷心地說，第一時間不願相信落水，最不希望的事情卻發生。

今天上午檢警相驗，因男童外觀沒有外傷，有生前落水表徵，因案發狀況不明，擇本周三解剖以釐清死亡原因與死亡方式。

昨天下午4時許，48歲莊男到大埔分駐所報案表示，與13歲兒子一齊到大埔鄉曾文水庫茄苳村福玄宮附近碼頭釣魚，上午10時許，發現兒子不見，四處尋找未果，最後才報案協尋。

警方陪同到現場尋找並調閱附近監視器也沒有發現男童的身影，岸邊有男童的手機、鞋子、釣具等物品，推測有落水可能，下午5時20分聯絡大埔消防分隊協助到釣魚地點附近打撈，遺憾在晚上7時10分於釣魚地點附近找到莊童遺體。

莊父說，兒子剛要上國中二年級，父子倆假日常一齊來大埔釣魚，昨天凌晨從彰化出發，大約清晨4時到大埔，他釣魚時兒子經常會在附近走動遊玩，直到上午10時許，發現沒有兒子動靜開始四處尋找，找好久沒有結果才向警方求助。

為何不在第一時間報案對外求救？他說，因為父子倆常來大埔，所以從以前走過的地方一一尋找，甚至開車到曾經釣魚過的地方都找過一遍，而且第一時間也不相信兒子會落水，找了很久都沒有結果，最後才報案尋求協助。