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82歲老翁受困高雄輕軌電梯1小時 熱到癱軟坐地狂念佛號

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄輕軌真愛碼頭站昨天晚間11時許，發生一名82歲郭姓老翁受困電梯近1小時，老翁當時頻按緊急按鈕卻無人回應，驚嚇過度癱坐於地，警消獲報查看，並通報電梯公司維修救人，最後在凌晨0時23分才使老翁脫困，老翁獲救後疑因短暫缺氧、呼吸急促，所幸人無大礙。高捷公司也致歉表示電梯緊急通報程序會再做檢視。

消防局表示，昨晚22時34分許，鹽埕區公園二路發生電梯受困案，1名男子（82歲）受困於電梯內，消防人員到場配合廠商將人救出脫困，男子拒絕送醫。

老翁事後表示他當時出來散步，搭電梯上樓時突然劇烈晃動，電梯回到一樓後門不開了，求救按鈕也失靈，致電行控中心也為沒有應答，他只能保持冷靜，一直唸佛號祈求平安，但當時室內悶熱、溫度高，讓他相當不適，只好聯絡朋友協助報案，電梯公司最後到場時，由工人蠻力將電梯內外層強力扒出縫隙，才使老翁脫困。

高雄捷運公司表示，昨日營運時間結束後，民眾11點9分從地面層搭乘電梯上樓，11點16分進入電梯內後，因電梯故障受困，行控中心在該段時內未接獲緊急對講機作動，因此未獲之電梯有民眾受困，直到11點39分接獲119來電表示電梯有困人，中心才通知電梯廠商前往搶修，期間並以緊急對講機確認民眾狀況並安撫民眾。

高雄捷運公司表示，電梯廠商在12點23分協助民眾脫困。廠商表示當下暫無法確認故障原因，於今早派員查修中，高捷公司對於民眾受困較久，深感抱歉，日後除加強檢修外，避免再發之外，也會針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要之檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。

高雄輕軌真愛碼頭站昨天晚間11時許，發生一名82歲郭姓老翁受困電梯近1小時，老翁當時頻按緊急按鈕卻無人回應，驚嚇過度癱坐於地。記者宋原彰／翻攝
高雄輕軌真愛碼頭站昨天晚間11時許，發生一名82歲郭姓老翁受困電梯近1小時，老翁當時頻按緊急按鈕卻無人回應，驚嚇過度癱坐於地。記者宋原彰／翻攝
高雄捷運公司將針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要之檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司將針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要之檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。圖／高捷公司提供

高雄輕軌 高捷 電梯 捷運公司

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