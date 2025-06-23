大熱天騎電動車撐2把傘遮陽 高雄網友讚嘆：帥又酷　

高雄夏天天氣炎熱，一名狀似比丘的師父騎著迷你電動單車，在苓雅區三多二路路口停等紅燈，單車上撐了2把陽傘遮陽，網友拍下照片後PO網，直指，第一次看到，讚嘆「好帥」、「好酷」；警方指此行為已違規，可開罰至少1500元罰單。

網路社群「Threads」昨晚有網友貼出2張照片，照片中是一名狀似比丘的師父騎著迷你電動單車在停等紅燈，可能因為怕高溫太陽曬，因此在單車手把上撐起兩把陽傘遮陽，畫面讓原PO貼文讚歎「這個好帥～～這神奇嗎？ 第一次看到好酷。」

轄區苓雅警分局指出，經查分局未接獲相關報案。檢視影片研判行為人於道路騎乘個人行動器具，並有變更裝置行為。