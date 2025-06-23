台南今年已取締7件白牌車 新市火車站當場查獲開罰10萬
近年來，全台各地高鐵站、火車站周邊常有自用車（白牌車）違規載客，南市府交通局為保障計程車乘客和業者權益，近期會同警方取締白牌車違規載客營業，其中，在新市火車站攔獲疑似白牌車輛，當場依公路法開罰10萬元。
南市公共運輸處處長吳俁之表示，白牌車擅自攬客違規收費，看似便宜，但卻全無應有的經營管理和保險等，乘客搭車毫無保障，且一旦發生交通事故造成傷亡，恐陷入求償無門的窘境，再者，警方辦理刑案時，不乏有嫌犯利用搭乘白牌車犯案，恐成犯案工具和治安死角。
交通局說明，依據「公路法」規定，未經核准經營計程車的違規業者或駕駛人，一經查獲可處駕駛人10萬元以上罰鍰，並吊扣駕照及車輛牌照4個月以上；近期公運處會同警方在新市火車站攔獲疑似白牌車輛，經調查該車從新化違規載送旅客至火車站，明顯有違規營業行為，當場依法開罰。
公運處強調，予以重罰是希望能遏止白牌車違法攬客的歪風，同時保障合法計程車業者權益及民眾搭車的安全，同時進一步防止白牌車成為犯案工具和治安死角。公運處統計，針對違規白牌車裁罰件數，前年約6件、去年約8件，今年截至目前為止則有7件。
公運處也提醒，為維護計程車營業秩序並保障大眾搭車權益，後續將不定時、不定點在違規熱點會同警方聯合稽查取締白牌車，若發現違規情事必定嚴厲執法，民眾如有白牌車收費載客等具體事證也可向公共運輸處檢舉。
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