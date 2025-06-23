花蓮賞鯨團阿姨乘船美拍照不慎落海 獲救很淡定 因為這個理由

花蓮近日天氣晴朗、海象平靜，吸引遊客搭乘賞鯨船出海，沒想到昨天有一名女性乘客拍照重心不穩落海，幸虧有穿救生衣，整個人漂浮在海面上，賞鯨船工作人員趕緊救上來，人沒有大礙。業者表示，這起意外警惕大家安全措施的必要性，未來會多加宣導，不要離船邊太靠近。

有網友在社群平台上貼文，「賞鯨團的阿姨不小心掉下去，她還很淡定，超佩服」，還說「一樣的錢怎麼別人的比較好玩」，影片中可見一名女乘客雙手展開、雙腳併攏漂在海上，工作人員試圖靠近救援。其他網友留言「看那個漂浮姿勢，阿姨很專業欸」。

賞鯨船業者呂世明說，發生落海意外是昨天下午4時船班，可能該名乘客太開心，拍照不小心重心不穩掉下去，工作人員第一時間發現，好在救生衣在上船前都有穿好且合身，請她放輕鬆仰漂在海上，趕緊丟救生圈救起來，發生落海意外到救起來只有短短幾分鐘，救上來後特別安撫她，乘客當下只覺得很糗，不是故意要落海。

呂世明說，這件事警惕業者與工作人員安全措施是最必要的事，昨天海象風平浪靜，大家可能有點鬆懈了，往後會多加宣導安全。該名落海乘客被救上來說沒關係也不用就醫，只是手機等財物都泡湯；船隻出海一定有保險，只要醫師判定都會有保險理賠，請該名乘客回去再好好觀察自身狀況，有疑慮都可以聯絡賞鯨船公司。

賞鯨船粉絲專頁也貼文，昨天海象平穩、風浪不大，船上的氣氛和往常一樣熱鬧又歡快，依照船長說法，當時很順利看完瓶鼻海豚後，發現時間還不少，便朝海岸山脈方向前進，準備尋找飛旋海豚的蹤影，突然一聲驚呼，「一位乘客落水了」。

發生當下，船長、值勤船員與解說員第一時間停船，立刻確認落水位置，解說員立刻用麥克風安撫落水乘客，提醒不要緊張、穩定漂浮姿勢，並同步安撫其他乘客情緒，船隻迅速調整至可操作距離並投擲救生圈，協助乘客穿套救生圈並拉回船邊。