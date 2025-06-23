影／通緝犯要關6年 台中街頭昨拒捕衝撞44車！在雲林落網

雲林縣林姓男子涉毒品案需入監6年，已被檢方通緝，林昨晚駕駛權利車，行經西屯區時，被警方發現車籍與系統不符，未料林男拒檢，在黎明、光明路口，衝撞44輛汽機車後，徒步逃逸，由家人接走，警方循線在雲林口湖抓人，當時林仍開車衝撞偵防車，警方查獲少量毒品，全案今將依妨害公務、毒品、公共危險等罪送辦。

第六警分局市政所昨晚9時許巡經西屯區至善路時，發現一輛權利車與系統查詢的車籍不符，警方要盤查時，涉案林姓男子（46歲）拒檢，加速逃逸。

林男在逃逸途中擦撞37輛機車、7輛汽車後，因在黎明路、光明路口車流眾多壅塞受阻，林男見狀便趁亂棄車徒步逃逸。

案發後，警方立即派遣支援警力到場協處，擴大搜索範圍，順利在雲林口湖一帶查獲林男行蹤。

警方除在林男棄置的BMW權利車內，查獲少量安非他命、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）、毒品咖啡包，也查出林已被嘉義、雲林地檢署發布通緝，涉毒品案需入監服刑6年，全案將依公共危險、毀損、毒品、妨害公務等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，執法過程中任何拒檢、逃逸甚至衝撞警察與民眾的行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重之法律制裁。絕不容忍此類挑戰公權力行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序的生活環境。

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