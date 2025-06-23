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台中男子拒檢擦撞逾40車 棄車逃逸雲林落網

中央社／ 台中23日電

台中市警察局第六分局昨晚在西屯區攔查1輛車籍異常轎車，駕駛拒檢沿途擦撞逾40輛停放路邊汽機車，最後趁亂棄車逃逸；警方今天凌晨前往雲林緝獲，移送台中地檢署偵辦。

第六分局表示，昨晚9時20分許在西屯區至善路發現1輛車籍異常的轎車，上前攔查時，駕駛林姓男子（46歲）疑心虛拒檢，並加速開車逃逸。

警方指出，林男開車逃逸過程中，擦撞停放路邊的7輛汽車及37輛機車後，在黎明路與光明路口因道路車流壅塞受阻，林男見狀趁亂棄車徒步逃逸。

案發後，警方立即派遣支援警力到場協處，並擴大搜索範圍，最後在雲林口湖一帶查獲林男行蹤，案發5小時後查緝到案，依法移送台中地方檢察署偵辦，並進一步調查是否涉及其他不法情事。

警方強調，執法過程中任何拒檢、逃逸，甚至衝撞警察與民眾的行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重法律制裁。警方絕不容忍此類挑戰公權力的行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序的生活環境。

雲林 警察

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