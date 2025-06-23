19歲女遭吊車輾斃身分曝光 母親痛批：肇事者一通電話都沒有

台北市忠孝東路與新生南路口21日發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛大型吊車，未煞停停等紅燈，直行撞倒前方3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場遭輾斃。死者母親在社群Threads難過發文稱「放心去當一個天使…媽媽也會堅強…我們夢裡見」，更怒批肇事駕駛至今一通道歉電話都沒有。

死者家屬在threads發文稱，「我女兒停在新生南路一段的機車待轉區，當時紅燈，結果遭到大型拖吊車慢慢碾過去後倒車，當場死亡」，請求熱心民眾提供行車記錄器，直言「我18歲的女兒，青春才正要開始，只是守法的停在機車紅燈等候區，結果枉死在千公斤重的拖吊車上慢慢碾過去 、倒車」。

貼文吸引不少網友轉發，死者母親今早又發文哀痛表示，「謝謝大家溫暖的留言，徹夜未眠看著我與孩子的過去點滴，好希望她來夢裡陪我說說話…抱抱她…媽媽知道妳有很多委屈，但妳要堅強要加油，放心去當一個天使…媽媽也會堅強….我們夢裡見」，更質疑如此惡劣的肇事行為，卻以一句我不舒服我不清楚就輕易獲得15萬元交保，強調「77歲賴姓駕駛也是拖吊車車行老闆，至今沒有一通電話」、「這樣的不定時的殺人炸彈 不應該「再聲押」等候判決嗎？」。