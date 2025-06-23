快訊

NBA總冠軍賽／雷霆勇奪搬家後歷史首冠 哈利伯頓傷退讓溜馬失魔法

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦

19歲女遭吊車輾斃身分曝光 母親痛批：肇事者一通電話都沒有

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市忠孝東路與新生南路口21日發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛大型吊車，未煞停停等紅燈，直行撞倒前方3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場遭輾斃。死者母親在社群Threads難過發文稱「放心去當一個天使…媽媽也會堅強…我們夢裡見」，更怒批肇事駕駛至今一通道歉電話都沒有。

死者家屬在threads發文稱，「我女兒停在新生南路一段的機車待轉區，當時紅燈，結果遭到大型拖吊車慢慢碾過去後倒車，當場死亡」，請求熱心民眾提供行車記錄器，直言「我18歲的女兒，青春才正要開始，只是守法的停在機車紅燈等候區，結果枉死在千公斤重的拖吊車上慢慢碾過去 、倒車」。

貼文吸引不少網友轉發，死者母親今早又發文哀痛表示，「謝謝大家溫暖的留言，徹夜未眠看著我與孩子的過去點滴，好希望她來夢裡陪我說說話…抱抱她…媽媽知道妳有很多委屈，但妳要堅強要加油，放心去當一個天使…媽媽也會堅強….我們夢裡見」，更質疑如此惡劣的肇事行為，卻以一句我不舒服我不清楚就輕易獲得15萬元交保，強調「77歲賴姓駕駛也是拖吊車車行老闆，至今沒有一通電話」、「這樣的不定時的殺人炸彈 不應該「再聲押」等候判決嗎？」。

死者母親在貼文留言說明，女兒就讀宜蘭的聖母護校，目前專四在醫院實習，事發當天是放假回家，出門只是想要去吃茯苓糕，沒想到就發生憾事，十分悲痛；根據東森新聞指出，死者是北部知名家族醫院的接班人。

9歲蔡姓女騎士遭大型吊車輾斃，死者母親在Threads發文難過表示，肇事駕駛至今一通電話都沒有。圖／擷取自Threads
9歲蔡姓女騎士遭大型吊車輾斃，死者母親在Threads發文難過表示，肇事駕駛至今一通電話都沒有。圖／擷取自Threads
台北市忠孝東路與新生南路口21日下午發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝
台北市忠孝東路與新生南路口21日下午發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛的大型吊車撞倒3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場死亡。記者廖炳棋／翻攝

車禍 聲押 母親 死亡

延伸閱讀

北市吊車撞3車「1騎士被輾斃」 法醫認定她腹胸重創致死、駕駛遭移送

北市吊車釀死傷事故…遭輾斃女騎士今相驗 家屬無意見檢警發還遺體

北市吊車事故釀死下午相驗 偵查隊長親赴殯儀館調查

吊車撞倒3騎士輾斃1女 檢警今午1:30相驗調查

相關新聞

19歲女遭吊車輾斃身分曝光 母親痛批：肇事者一通電話都沒有

台北市忠孝東路與新生南路口21日發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛大型吊車，未煞停停等紅燈，直行撞倒前方3輛機車，19歲蔡...

高雄轎車撞電桿火燒車驚醒住戶 駕駛被拖出頭手受傷　

陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火，巨大撞擊力，驚醒附近住戶...

網傳女子被鄰居偷拍還持槍恐嚇 豐原警：未報案將主動追查

網傳一名女子在豐原區公老坪被鄰居偷拍，她發現後還被對方持槍恐嚇，豐原警分局今天表示，未接獲報案，將主動追查。

參與五億生、高雄分屍案 台中市警局精進鑑識找他開講

台中市警察局為強化第一線鑑識人員的專業知識與實務能力，攜手法務部法醫研究所、國立中興大學，上月間分兩梯次舉辦的專業教育訓...

淡水男疑酒醉躺臥社區車道 遭小黃司機輾過釀氣血胸

新北市淡水區昨晚發生一起離奇車禍！64歲梁男昨晚9時許駕駛計程車從新民街社區大樓地下停車場駛出時，不料竟輾到疑似酒醉躺臥...

10年前從零開始經營警局臉書 「藍勾勾小編」功成榮退

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄秉持活到老、學到老的宗旨，2015年來從零開始，每天至少花2個小時經營分局臉書粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。