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高雄轎車撞電桿火燒車驚醒住戶 駕駛被拖出頭手受傷　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火，巨大撞擊力，驚醒附近住戶，陳男頭、手受傷受困車中，被民眾拉出車外脫困，所幸警消撲滅火勢；陳無酒駕行為，事後送醫無大礙。

臉書社團「左營楠梓人」今天凌晨有網友貼文指出，半夜1時50分真是嚇人，強烈的撞擊聲，還好人平安；從原PO在制高點拍下的照片顯示，一輛轎車撞電線桿後火燒車，車頭起火後，駕駛被住戶拖出車外。

當地網友紛紛留言敘述看到車禍過程，指「車子喇叭故障，然後引擎一直不停發出聲音」、「我也有聽到，蹦了一聲超級大聲的，他是撞到了什麼，還好人平安，而且還有機器一直在鳴叫像耳鳴的聲音。」

有網友則指，「還好電線桿出來擋，不然不知道又是誰要遭殃」、「電線桿都歪了」、「電線桿真可憐」、「煞車失靈？」

轄區楠梓警分局指出，今天凌晨1時51分時許接獲民眾報案，指加宏路段發生轎車自撞火燒車事故，警方到場處理時，附近住戶已通知消防隊到場撲滅火勢。

經警方調查，40歲的陳姓男子當時駕車於加宏路東向西行駛時，車子不慎撞上路旁電線桿，造成車頭起火，所幸附近住戶將陳男拖出車外，陳的頭、手受傷，送醫治療無大礙。

警方事後對陳男進行酒測無酒精反應，據了解，陳稱當時因太累才自撞，詳細肇因由交通大隊分析研判。

陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿火燒車，車頭被撞爛。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿火燒車，車頭被撞爛。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿後火燒車；圖為電線桿擦撞痕跡及零件散落一地。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿後火燒車；圖為電線桿擦撞痕跡及零件散落一地。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火，消防員到場滅火。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火，消防員到場滅火。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」
陳姓男子今天凌晨近2時許駕車行經高市加宏路，疑因疲勞過度，車子撞水泥電線桿，車頭撞爛、引擎起火。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」

車禍 自撞 火燒車 住戶

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