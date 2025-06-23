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參與五億生、高雄分屍案 台中市警局精進鑑識找他開講

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警察局為強化第一線鑑識人員的專業知識與實務能力，攜手法務部法醫研究所、國立中興大學，上月間分兩梯次舉辦的專業教育訓練，聚焦於「高處墜落案件研判」與「槍砲主要組成零件的金屬硬度測試」，其中法醫研究所研究院潘至信曾參與五億生案、高雄連環殺人分屍案等重大案件，分享實務與學術的經驗。

市警局鑑識中心說，課程有邀請法務部法醫研究所研究員潘至信授課，潘具病理學專科背景，曾任病理科主任與疾病管制署病理實驗室負責人，實務經驗豐富，並曾參與長榮女大生命案、寶林茶室中毒案、台中五億元高中生死亡案、高雄連續殺人分屍案等多起全國矚目重大案件，專業聲望深厚。

課程中，潘深入剖析高處墜落案件的關鍵判斷要素，從傷勢特徵、墜落方式、死亡機制切入，輔以現場照片及案例，教授學員如何透過著地體位、墜落方向與遺留跡證的分布，辨識墜落處、中介點與著地點，及垂直與水平距離的測量方法，判斷案情屬於自殺、他殺或意外事故。

此外，潘也在分享時強調，鑑識人員在現場勘察中，對血跡型態研判、指紋與DNA跡證的型態、位置及鑑定結果，對釐清事實真相具有極高的重要性。說明現場距離測量、落點推算與重力加速度等物理概念在鑑識工作中的實務應用。

市警局鑑識中心指出，另一課程重點則因應去年槍砲彈藥刀械管制條例修法，針對槍砲主要組成零件進行嚴格規範。過去不法分子為躲避查緝，常將槍支拆解為零件或製造槍械零件供改裝，造成嚴重治安問題。

此次修法特別增加槍砲主要組成零件項目，並規定槍管、槍機、滑套及轉輪為金屬且維氏硬度（Vickers Hardness）達95HV以上，均列為主要組成零件加強管制。

此次教育訓練即以此為核心，邀請國立中興大學助理教授林啟明、劉凡瑋擔任講師，兩人在材料科學、警察實務領域具備深厚基礎與豐富經驗。

課程內容涵蓋金屬元素特性、碳當量與鋼材處理技術、合金結構與強度，並說明維氏硬度測試的原理與操作流程。

台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來中興大學助理教授林啟明、劉凡瑋。圖／台中市警局提供
台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來中興大學助理教授林啟明、劉凡瑋。圖／台中市警局提供
台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來法醫研究所研究院潘至信（前排右4）。圖／台中市警局提供
台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來法醫研究所研究院潘至信（前排右4）。圖／台中市警局提供
台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來中興大學助理教授林啟明、劉凡瑋。圖／台中市警局提供
台中市警局在5月辦理兩場講習，一場找來中興大學助理教授林啟明、劉凡瑋。圖／台中市警局提供

殺人 教育訓練 分屍案

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