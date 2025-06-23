淡水男疑酒醉躺臥社區車道 遭小黃司機輾過釀氣血胸
新北市淡水區昨晚發生一起離奇車禍！64歲梁男昨晚9時許駕駛計程車從新民街社區大樓地下停車場駛出時，不料竟輾到疑似酒醉躺臥車道上的同社區42歲蘇男。救護人員發現蘇男昏迷氣血胸，目前仍在醫院救治中。確切意外原因仍待警方調查釐清。
據了解，不慎輾到人的64歲梁男是計程車司機，昨晚9時許正要從淡水區新民街社區大樓住處開計程車出門營業。不料當梁男從地下停車場將車開上車道時，突然發現輾到不明物體，梁男下車查看驚覺竟輾到人立即報警。警方及救護人員趕抵緊急將男子救出，發現男子意識模糊且有氣血胸情形，立即將男子送醫急救，目前仍在醫院救治中。
警方查出傷者是住在該社區的42歲蘇姓男子，據了解昨晚蘇男與友人餐敘後，因酒醉被友人開車載回家，蘇男不明原因竟自己走到車道上倒地昏睡。肇事的梁男向警方表示，因為車道斜坡視線不佳，沒有發現躺在車道上的蘇男才會不慎輾過，確切意外原因仍待警方調查。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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