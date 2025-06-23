10年前從零開始經營警局臉書 「藍勾勾小編」功成榮退

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄秉持活到老、學到老的宗旨，2015年來從零開始，每天至少花2個小時經營分局臉書粉絲專頁，助分局在2020年取得藍勾勾認證，是台南市16個分局中第一個取得認證；如今「藍勾勾小編」盡心盡力10年過去，即將卸下警職。

已滿59歲今年7月即將退休的楊義雄，從警迄今已近40年，警校114期畢業後都一直在台南市警第二分局服務；他在2013年約48歲時，欣然接下新聞聯絡人工作，並於2015年一手創立台南市警二分局臉書粉絲專頁，從零開始扛起經營重任，每天研究社群媒體經營法門。

這10年來，楊每天PO文傳送員警動態，轄區交通現況，並隨時注意民眾上網留言，蒐集民眾反映與意見，適時答覆；粉絲專頁讓網友了解警方執法作為，也讓臉書成為警民之間溝通的重要橋梁，2019年8月時粉絲數突破2萬人，2020年9月更取得臉書藍勾勾認證。

有藍勾勾認證代表 Facebook 確認此專頁為真實機構，當時台南市警察局16個分局中，第二分局是第一個有拿到臉書官方認證藍勾勾的分局；之後粉絲團除了建立維繫分局網路形象，也致力推播防詐資訊，積極推出感動人心、貼近民意的小故事，抓準時事及時發文。

「我不是專業小編，只是個穿制服的警察大叔，但希望每一則貼文都能讓大家多一點警覺，少一點受害。」楊義雄說，當初為了取得藍勾勾，還研究社群寫文案、修圖片，從不熟到內行，靠著穩健的警察視角與活潑的社群語言，闖出一條屬於經營警察社群的路。

楊義雄舉例，2020年7月，他化身「阿雄」，以「防疫五月天」中前衛福部長陳時中造訪台南扮相，拍攝萬安演習宣導短片，放上粉專吸引高達4.2萬次觀看；近期則如今年5月15日他在派出所同仁即刻護送孕婦就醫，發布新聞後，見媒體上線，立即在臉書粉絲專頁發布。

其中本報「台南懷孕婦紅線違停 警欲驅離卻見她神情痛苦緊急送醫」即時新聞在第二分局粉專上線，這篇貼文迄今獲得3086個讚、110則留言、55次分享、逾17萬次瀏覽，是近期成效最好的操作；也是警方和民眾在社群上即時互動，凝聚網友關注力最佳實例。

楊義雄說，他同時也身兼「中西區大小事」、「台灣讚警」等臉書社團版主，一篇貼文不論是幽默風趣提醒防詐，還是溫情故事喚起共鳴，最重要的還要分享出去，才能讓更多民眾看到；因此，除了發布新聞、迅速在臉書粉絲專頁發布，更要手動擴散分享到多個社團。

楊義雄分享，要讓貼文達到「病毒擴散」般的效果，讓民眾能最大化接觸到警察作為，其中耗費的心力與辛苦，花在經營個人帳號、臉書社團、分局粉絲專頁的時間，難以估計，也難以言語，往往是下班後也必須隨時留意；甚至只要注意風向不對，必需立即、隨時回應，可謂沒日沒夜。

如今，用貼文守護治安、守護分局粉專的警界小編，將於今年7月屆齡退休，正式卸下警察制服，交出社群經營的接力棒；在告別警職前夕，楊義雄表示「感謝一路以來支持我們粉專的每一位朋友，也希望大家持續支持第二分局，不按讚沒關係，記得防詐才重要！」