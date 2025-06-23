嘉義7旬老翁開車自撞燒胎 警協助36戶近百人疏散
昨天晚上嘉義縣水上鄉有位70歲老翁駕車從大樓地下停車場開上平面道路，不明原因衝撞牆壁，老翁受困車內，車胎空轉「燒胎」冒出大量濃煙蔓延大樓，警、消獲報幫老翁脫困送醫，並協助大樓36戶近百名民眾暫時疏散。
水上派出所所長張永龍表示，昨天晚上接近7時接獲報案，水上國中附近疑有火警，警、消人員陸續到場後發現係件意外事故，年約70歲賴姓老翁，自大樓地下停車場開上平面道路，自撞住宅區牆壁，車內安全氣囊爆開，警、消協助賴翁脫困，意識清楚、肢體擦傷，送往嘉榮醫院救治送醫。
警方表示，因車輛輪胎空轉（燒胎）產生大量煙霧，大樓地下停車場濃煙往上迷漫，防患意外警方與社區主委等人暫時疏散大樓住戶。駕駛經酒測並無飲酒情事，有關肇事原因尚待釐清中。
據悉，該大樓有36戶，約有百名民眾。經消防人員進入現場未發現火源僅有煙霧，確認現場無起火情形及人員傷亡，協助排煙後，交由警方後續處理，約10分鐘後現場濃霧逐漸散去，居民陸續返家。
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