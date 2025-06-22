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影／台中逢甲商圈戲偶廠房大火 消防局入夜出動山貓拆屋滅火

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈鐵皮廠房今天晚間8時許傳出火警，火勢猛烈，現場為三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫，當時何姓屋主與乾兒子在家，至少3000尊的戲偶陷火窟，損失超過千萬，消防局入夜後出動山貓滅火。

台中市消防第八救災救護大隊組長林諺樟說，現場是布袋戲倉庫，出動各式消防車輛16輛、消防人員36人，現場為鐵皮搭建之建築物，消防人員到場時，已經全面燃燒。

林諺樟說，火勢在晚間9時18分控制，9時55分熄滅，現場燃燒面積100平方公尺，火災原因待查。此次火警因是鐵皮的建築，所以第一個會擔心有燒塌的危險，現場建築物部分屋頂已經燒塌，所以在人員要特別多著重救災的安全。

何姓租客的乾兒子說，當時跟父親在客廳滑手機，聽到屋外傳出「劈裡啪啦」的聲響，隨後有濃煙竄進屋內，燈火全滅，他就趕緊通知父親逃生。

何姓租客乾兒子說，屋內存有3000具的布袋戲偶，父親一度要入屋搶救，但因火勢過大作罷，懷疑是屋外的燈泡起火後，引燃在屋外貨車上的戲偶、油漆、木材的易燃物。

台中市逢甲商圈鐵皮廠房今天晚間8時許傳出火警，火勢猛烈，消防局在一個多小時後滅火，現場為三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫，當時何姓屋主與乾兒子在家，至少3000尊的戲偶陷火窟，損失超過千萬。

台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬，部分倉庫屋頂已被燒坍。記者陳宏睿／攝影
台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬，部分倉庫屋頂已被燒坍。記者陳宏睿／攝影
台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬，消防局入夜後出動山貓滅火。記者陳宏睿／攝影
台中市一間布袋戲偶廠房今晚8時許起火，數千具布袋戲偶付之一炬，消防局入夜後出動山貓滅火。記者陳宏睿／攝影

布袋戲 台中市

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