聽新聞
0:00 / 0:00

曾是北台灣最富幫派 牛埔幫84歲大老 葉明財去世

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市中山區本省掛幫派牛埔幫的創幫大老之一「牛財」葉明財，傳本月廿日過世，享壽八十四歲，後事由擔任北市議會副議長的兒子葉林傳辦理。據了解，告別式時間及地點未定，警方為避免幫派分子公開活動，持續蒐報監控。

據指出，牛埔幫是北市中山「統一口」（統一飯店）、「鐵支路」（雙連車站）、「麵線埕」（雙城街一帶）等多個地方人士聚合組成，一九六○年代隨當地經濟發展，投入舞廳、酒店、三溫暖、遊樂場、賭場等特種行業，收入極高，人力隨之強盛，堪稱北台灣最富有角頭勢力，也常因地盤內「金雞母」引起外來勢力挑戰。

葉明財父親曾是中山多屆里長，被稱「阿玉姐」的母親人脈廣闊，一九九二年去世時，治喪委員含黨、政、軍、警、商等各界人士；葉明財在一清專案後投入娛樂業，其兄弟則在科技業、八大行業有成績，一九八○年間葉明財著手將牛埔幫組織化，近年年事已高少過問「江湖事」，但因葉家背景及長年累積資源，外界仍認葉明財是牛埔幫的主理人。

官警說，牛埔幫近年較少有「檯面上」活動，多轉型經商投資。曾逃往菲律賓的牛埔幫大老齊惠生，今年四月病逝，幫內兩名重量級人物先後離世，受警界及幫派分子關注；警方表示，為避免幫派分子公開活動，持續監控動向，即時約制維護治安。

葉林傳 幫派

延伸閱讀

牛埔幫「牛財」離世享壽84歲 家屬低調辦理後事中

中壢這路口閃黃燈 3車相撞1車四輪朝天 網批用命睹

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

舊衣回收箱中有人！民眾驚嚇報警 他脫困稱：需要靜靜

相關新聞

國一西螺段「10輛大小車撞成一堆」 嚴重塞車仍在搶救中

雲林縣消防局今晚9時7分獲報，國道國1號南下231.5KM，靠近雲林西螺休息站附近的交流道路段，多部車追撞，傷亡不明，消...

逢甲商圈火警…三興閣布袋戲團遇祝融！3千尊戲偶陷火窟損失逾千萬

台中市逢甲商圈鐵皮廠房今晚8時許傳出火警，火勢猛烈，消防局1個多小時後滅火，現場為三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫，當時何姓租客和乾兒子兩人在家，至少3000尊的戲偶陷火窟，損失超過千萬。

武嶺擺桌打麻將 如有違規將開罰

合歡山武嶺是熱門觀景地點，去年有民眾席地而坐打麻將，前天另一組遊客效仿，擺出大桌子、塑膠椅打麻將，行徑誇張。太魯閣國家公...

澎湖花嶼村長補選 1票6千元賄選 董桂珠判當選無效

澎湖縣望安鄉花嶼村王姓村長前年十一月過世，今年一月十八日補選，無黨籍董桂珠當選，但澎湖地檢署查出，董透過樁腳每票六千元賄...

夫妻開車衝落大雪山 不會手機定位 7小時後獲救無礙

簡姓老翁與林姓妻子前天赴大雪山登山後輪流開車下山，在台中市和平山區翻落山谷五十公尺深處，致電家人求救；警消人員漏夜搜尋，...

曾是北台灣最富幫派 牛埔幫84歲大老 葉明財去世

台北市中山區本省掛幫派牛埔幫的創幫大老之一「牛財」葉明財，傳本月廿日過世，享壽八十四歲，後事由擔任北市議會副議長的兒子葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。