曾是北台灣最富幫派 牛埔幫84歲大老 葉明財去世

台北市中山區本省掛幫派牛埔幫的創幫大老之一「牛財」葉明財，傳本月廿日過世，享壽八十四歲，後事由擔任北市議會副議長的兒子葉林傳辦理。據了解，告別式時間及地點未定，警方為避免幫派分子公開活動，持續蒐報監控。

據指出，牛埔幫是北市中山「統一口」（統一飯店）、「鐵支路」（雙連車站）、「麵線埕」（雙城街一帶）等多個地方人士聚合組成，一九六○年代隨當地經濟發展，投入舞廳、酒店、三溫暖、遊樂場、賭場等特種行業，收入極高，人力隨之強盛，堪稱北台灣最富有角頭勢力，也常因地盤內「金雞母」引起外來勢力挑戰。

葉明財父親曾是中山多屆里長，被稱「阿玉姐」的母親人脈廣闊，一九九二年去世時，治喪委員含黨、政、軍、警、商等各界人士；葉明財在一清專案後投入娛樂業，其兄弟則在科技業、八大行業有成績，一九八○年間葉明財著手將牛埔幫組織化，近年年事已高少過問「江湖事」，但因葉家背景及長年累積資源，外界仍認葉明財是牛埔幫的主理人。

官警說，牛埔幫近年較少有「檯面上」活動，多轉型經商投資。曾逃往菲律賓的牛埔幫大老齊惠生，今年四月病逝，幫內兩名重量級人物先後離世，受警界及幫派分子關注；警方表示，為避免幫派分子公開活動，持續監控動向，即時約制維護治安。