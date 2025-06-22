夫妻開車衝落大雪山 不會手機定位 7小時後獲救無礙

簡姓夫妻前天到大雪山登山後，輪流開車下山，不慎翻落五十公尺深山谷，受困近七小時，昨天凌晨獲救。記者游振昇／翻攝

簡姓老翁與林姓妻子前天赴大雪山登山後輪流開車下山，在台中市和平山區翻落山谷五十公尺深處，致電家人求救；警消人員漏夜搜尋，昨發現該車被樹枝卡住，夫婦在車內無大礙，僅林女受輕傷，車損也不嚴重，兩人受困近七小時後獲救，搜救人員感嘆「命大」。

警消單位調查，六十九歲簡姓老翁前天上午開車載六十八歲林姓妻子，前往大雪山登山，晚間簡男開車下山時喊累，改由林女駕駛，不久遇到彎路衝落山谷，晚間八時許簡男致電女兒求救。

中市和平警分局雪山派出所前晚九時許接獲夫婦女兒報案，指父母當天到大雪山登山，下山時她致電父母想詢問位置，兩人都沒接電話，後來接到父親來電，聲音驚恐說開車不慎墜落山谷，家人很擔心安危，要請求協尋。

警消及民間搜救人員在雪山路卅五公里處會合，冒著夜間山區低溫及能見度不佳，徒步上山至卅八公里處搜尋，致電夫婦教導以手機發出定位資訊及按喇叭，讓搜救人員快速鎖定兩人位置，但夫婦稱不會使用定位功能，車輛疑因故障，按喇叭沒聲音。

搜救人員搜尋數小時，昨凌晨近二時在雪山路卅八點二公里處發現汽車金屬反光，確認墜谷位置，立即垂降下切至車輛處，發現汽車被樹枝卡住，未再向下滑落，受損不嚴重，車門仍可打開；簡男、林女在車內，均有生命徵象且意識清楚，但身體不適，無法自行走出車外，搜救人員救出檢查林女頭部及臉部挫傷，簡男無明顯外傷。

消防隊員利用捲筒式擔架和繩索吊掛夫婦到路上，過程遇近九十度山壁，緩慢逐一拉起兩人後，送東勢農民醫院救治，二人無生命危險。夫婦說，現場一片漆黑，不知人在哪裡很害怕，後來聽見搜救人員靠近聲音，才比較安心。

警方研判夫婦不熟悉路況，加上視線不佳而衝落山谷。和平分局表示，大雪山林道彎道多，下午過後容易起霧，駕車應注意前方路況，確保安全。