嘉義大埔曾文水庫傳13歲學童釣魚落水 警消晚上尋獲遺體

嘉義縣大埔鄉曾文水庫今天下午傳出孩童溺水，嘉義縣消防局據報後出動人車前往搜救，在晚上找到年約13歲男童，但已沒有呼吸心跳，落水原因調查中。

嘉義縣消防局表示，今天下午5時許接獲報案，大埔鄉曾文水庫茄苳碼頭有溺水事件，即派遣大埔、嘉太、雙福等分隊前往救援，晚上7時28分在釣台附近找到溺水男童。

據了解，來自彰化年約13歲莊姓男童與父親到大埔鄉釣魚，莊父表示上午9時還有看到兒子，因為一直沒有看到兒子回來四處尋找未果，下午才向警方報案。莊父表示，經常假日和兒子一齊來大埔曾文水庫釣魚，他在釣魚時，兒子會跑到附近遊玩，過段時間都會回來，但是上午10時許，兒子還是沒有出現，於是開始四處尋找，沿著岸邊來回尋找不到，才向警方報案求助。

消防員到場協尋懷疑男童掉落水中，但是不確定掉落地點，四處尋找下落沒有結果，直到試著以「霸王鉤」勾勾看，沒多久在離莊父釣魚的地點不遠釣台附近勾到男童，但已沒有呼吸心跳。