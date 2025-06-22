台中高鐵特區車禍 男駕車「1原因」擦撞護欄、爬上另輛車

台中市連姓男子今傍晚駕駛中型休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路時，不慎擦撞右側護欄，再失衡與前方吳女駕駛的中型休旅車碰撞，連男的轎車夾在吳的車子和護欄間，甚至半騎在吳女的休旅車上，所幸無人傷亡，肇事原因尚待進一步調查。

對於何以肇事，連姓男子向處理警員說，晚上6時12分經過該處時，因疲勞一時恍神未注意車道縮減，造成車輛擦撞右側護欄後再失衡與前方的休旅車自小客車碰撞。當時連的車上還有4名乘客，吳女車上也另有一名乘客，所幸都未受傷，只是受了驚嚇。

烏日警分局呼籲：駕駛人行車時，應隨時注意車前、周圍環境狀況，採取必要之安全措施，切勿恍神分心及疲勞駕駛，以確保行車安全。