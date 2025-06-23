合歡山武嶺擺桌打麻將 如有違規將開罰

合歡山武嶺是熱門觀景地點，近年成為年輕人挑戰舞台，去年有民眾帶小桌子席地而坐打麻將，另一組遊客效仿，「擴大」成大桌子、塑膠椅打牌，行徑誇張。圖／太管處提供 合歡山武嶺是熱門觀景地點，去年有民眾席地而坐打麻將，前天另一組遊客效仿，擺出大桌子、塑膠椅打麻將，行徑誇張。太魯閣國家公園管理處表示，已調閱監視器請警方調查，如違規將開罰。

前晚10時許，有民眾在社群平台分享有人在武嶺打麻將的影片，打字問「到底誰會上來武嶺打麻將」，陸續有其他網友留言，貼出清晨見到同一群人在武嶺打麻將的照片，還有人表示，「都有人在武嶺玩電腦了，打麻將還好吧」，引發熱議。

太管處指出，依內政部公告「太魯閣國家公園區域內禁止事項」規定，禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧、足以引發社會爭議或衝突政治性行為或活動，違規可處1500元至3000元罰鍰。

太管處表示，依刑法第266條，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，公然賭博罪成立，可處5萬元以下罰金，已調閱監視器等資訊移請警察單位，如涉及違規將逕行開罰。

保七總隊第九大隊長林元通說，畫面中打麻將的4名年輕人身分尚在查找中，有掌握監視器畫面，找到人後會函送太管處裁處；若有聚賭情事會由警方開單。他猜測年輕人為留下紀念，騎機車夜衝上山看日出，為標新立異帶桌椅打麻將，除了在公共區域占位影響觀感，也影響其他遊客觀景權益。

林元通提到，武嶺有鏡頭24小時直播，過去有人帶零件上山組裝電腦，還測試遊戲，因沒有影響其他人未開罰。很多民眾可能不知道武嶺是國家公園範圍內，應遵守相關規範，不要為了好玩而吃罰單。