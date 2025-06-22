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逢甲商圈火警…三興閣布袋戲團遇祝融！3千尊戲偶陷火窟損失逾千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈鐵皮廠房今晚8時許傳出火警，火勢猛烈，消防局1個多小時後滅火，現場為三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫，當時何姓租客和乾兒子兩人在家，至少3000尊的戲偶陷火窟，損失超過千萬。

何姓租客的乾兒子說，當時跟父親在客廳滑手機，聽到屋外傳出「劈裡啪啦」聲響，隨後有濃煙竄進屋內，燈火全滅，他就趕緊通知父親逃生。

何姓租客乾兒子說，屋內存有3000具布袋戲偶，父親一度要入屋搶救，但因火勢過大作罷，懷疑是屋外的燈泡起火後，引燃屋外貨車上的戲偶、油漆、木材等易燃物。

何姓租客妻子說，在這此地已租了10多年，布袋戲團是父親留下來經營迄今，案發時因為不在該處，不清楚火災原因。

台中消防局派遣水湳等等多個單位前往滅火，現場火勢猛烈，直到晚間9時55分才撲滅，燃燒面積約100平方公尺，詳細起火原因待查。

台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區鐵皮廠房今晚發生火警，數千具布袋戲偶付之一炬。記者陳宏睿／攝影

火災 布袋戲 台中市

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