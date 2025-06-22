聽新聞
0:00 / 0:00
影／新竹果菜市場攤販搶位糾紛 老翁頭爆血遭柴刀恐嚇
新竹果菜市場作為新竹地區的重要蔬果交易樞紐，每天都有不少民眾前來採買，今天上午卻發生兩個攤販疑因擺攤位置啟口角，雙方進而爭執、動手，其中一名中年男子將85歲老翁打得頭破血流，更一度亮出柴刀恐嚇，最後遭周邊攤販報警，所幸衝突未上升，未釀憾事。
事發當下，有現場民眾將畫面拍下上傳到臉書社團「竹北人有事嗎」，稱「今天早上果菜市場一個中年人無緣無故打85歲老人家還拿開山刀出來 ，不知道附近的人有拍到行兇的過程嗎」。不少民眾紛回應「原本以為只是打架，竟然還有拿刀，真是可怕…」、「打老人家真的是過分。」
目擊民眾指出，當時該名中年男子與老翁發生衝突，該男子疑似指責稱老翁「搶了媽媽的位子」，因此堅持要趕老翁離開，老翁不肯讓位，男子便動手將老翁的菜推倒。
目擊民眾說，老翁因菜被推倒氣憤不已，也回手推男子，想阻止對方繼續破壞他的菜品。不料男子態度更為激烈，不但將整鍋菜扔到馬路上，還開始對老翁掌摑，邊打邊從身上拿出物品威嚇，並喊著「你敢動我，我就打你！」因情況失控，擔心人身安全受害，現場民眾趕緊報警，心想「再不報警就要被打死了」。
警方指出，中年男子與老翁同為攤商，雙方疑為了擺攤位置而產生口角，雙方進而爭執、動手，老翁遭男子毆打，期間男子持柴刀恫嚇對方，遭週邊店家報案，警方到場後立即制止，全案警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言