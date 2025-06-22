影／對面來車闖紅燈…警未攔下取締遭酸爆！宜蘭分局：差6秒未發現違規

民眾日前開車在宜蘭市民族路口闖紅燈後，未料迎面就是警車，兩車還擦身而過，警車無視對車闖紅燈違規，未攔查開罰，遭其他用路人酸爆「該抓不抓」。宜蘭警分局今表示，該車違規闖紅燈後，約6秒巡邏警車才通過該路口，當場未發現違規，警方已通知駕駛到案說明，將依法取締。

根據民眾錄到的影像，一輛銀色自小客車本月19日在宜蘭市民族路經民權新路口闖紅燈（往新月廣場方向），當時幾名騎機車的年輕男女目睹，自小客車明顯闖紅燈後，對向剛好就有一輛警車停在民權新路口等紅燈，自小客車還從警車旁開過去，機車男女忍不住驚呼「有警車耶」、「怎麼沒把它攔下來」。

影片po上網後，引起網友大肆批評，酸爆「宜蘭警察看起來就是爛爛的」、「開三小闖紅燈」、「看起來有吸毒還不攔」、「前一個路口也是這樣」、「這個月業績抓夠了」。

不過也有網友幫警察講話，「追了罵危險，不追說沒在做事」、「不用這樣酸警察」、「不能用看起來有吸毒就直接攔他」、「對面角度最好看得到啦」、「民眾自己可以檢舉啊」。

民眾留言吵不停，宜蘭警分局調閱路口監視器畫面，說明該車違規闖紅燈後，約6秒巡邏警車通過該路口，未當場發現交通違規情事，後續將通知該車駕駛到派出所說明，並依規定製發交通違規通知單，呼籲駕駛開車應遵照道路標誌、標線、號誌指示，勿闖紅燈，維護交通安全。