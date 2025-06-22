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影／機車突然衝出來…台中勤美商圈釀連環車禍2人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區向上路、公益路在18日發生一起連環車禍，有網友的行車記錄器拍到，一名機車騎士行經該路段時，突然左手邊噴出一輛機車，導致兩輛機車撞成一團，釀二人受傷，警方調查，該輛突然噴出的機車，是另名機車騎士碰撞左轉轎車後，重心不穩摔車導致，詳細肇因待查。

第一警分局在18日清晨7時許獲報，西區向上路一段與公益路155巷口發生一起交通事故，經查，案發時黃姓男子（32歲）騎機車由英才路，沿向上路外車道往中興街方向行駛，楊女（57歲）開車在向上路、公益路155巷停等待左轉。

同時間黎男（19歲）騎機車同行向，由英才路沿向上路內車道往中興街方向行駛，案發時是黃男的機車的左側車身，先與楊女的轎車右側車身碰撞，黎男機車車頭再與黃男後車尾碰撞。

警方表示，因網友後方的行車記錄器角度問題，才會讓人感覺機車是突然出現，此案造成黃男、黎男手腳擦挫傷，意識清醒，送往中國醫藥大學附設醫院救治，楊姓女子則未受傷。

警方調查，三方駕駛無酒駕情事，全案經詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

第一警分局長尤啓南呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則。

台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區向上路一段、公益路在18日發生一起連環車禍，釀2名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝

車禍 行車記錄器 機車騎士 交通事故

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