台南3樓建物廚房起火竄濃煙 2歲女與母吸入碳粒送醫

今天下午2時許，台南市消防局獲報，安南區安和路三段190巷一間企業有限公司3樓建物發生火警；現場竄出濃煙，有一家三口受困在陽台，其中包含一名2歲女童。消防趕到後，迅速架梯搶救，將2歲女童以及其父母救出，由於母女鼻子有碳粒，消防協助送醫治療，並確認屋內已無人員受困。

台南市消防局指出，今天下午2時33分接獲報案，安南區安和路三段190巷內一棟3樓RC建物發生火警，現場濃煙竄天，屋內有一家三口均受困於陽台；消防立即出動16車、34人，邊出水控制火勢邊架梯搶救人員，經2時39分抵達現場，2時52分協助3人於3樓陽台順利脫困。

人員救出後，消防全力灌救，於3時1分撲滅火勢；經檢查36歲何姓母親與2歲郭姓女童鼻子有碳粒，3時14分將2人送往安南醫院治療，38歲郭姓父親意識清醒，表示會自行前往醫院。消防調查，現場燒毀一樓廚房與冷氣機面積20平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。