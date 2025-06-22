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執行環島任務？大陸聯合海工5001拖船「繞台一周」 海巡署：全程雷達監控

中央社／ 台北22日電

針對外界質疑中國聯合海工5001拖船近日似在執行環島任務。海洋委員會海巡署今天表示，全程進行雷達監控，並即時派遣艦艇實施警戒及廣播強勢驅離，期間未發現不法情形。

臉書Facebook粉專Taiwan ADIZ今天發圖文表示，中國聯合海工5001拖船於中共「聯合戰備警巡」期間，「環島一周」，質疑到底是拖了什麼東西。

對此，海巡署表示，自聯合海工5001拖船進入台灣周邊海域後，便進行全程監控，並即時派遣艦艇前往相關海域實施警戒及廣播強勢驅離，以維護台灣海域安全與秩序。

海巡署說，聯合海工5001拖船航行期間，海巡署雷達全程監控，並未發現有下錨或停留進行其他水下作業行為，也未接獲任何海纜遭破壞或異常通報。

針對中國大陸船舶，海巡署說，將持續強化海域監控能量，對於具威脅性行動依法即時因應。

海巡署強調，維護國家海域安全為海巡核心任務，針對類似行動將持續與國安國防部及各政府機關保持緊密聯繫與合作，強化海域情監偵及海域狀況掌握，即時應處，海巡署將全力維護國家安全，應處各項海域危安情事。

Facebook粉專Taiwan ADIZ今天發圖文表示，中國聯合海工5001拖船於中共「聯合戰備警巡」期間，「環島一周」，質疑到底是拖了什麼東西。圖／截自臉書粉絲專頁Taiwan ADIZ
Facebook粉專Taiwan ADIZ今天發圖文表示，中國聯合海工5001拖船於中共「聯合戰備警巡」期間，「環島一周」，質疑到底是拖了什麼東西。圖／截自臉書粉絲專頁Taiwan ADIZ

監控 環島 海巡署 國防部 國安

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