執行環島任務？大陸聯合海工5001拖船「繞台一周」 海巡署：全程雷達監控
針對外界質疑中國聯合海工5001拖船近日似在執行環島任務。海洋委員會海巡署今天表示，全程進行雷達監控，並即時派遣艦艇實施警戒及廣播強勢驅離，期間未發現不法情形。
臉書Facebook粉專Taiwan ADIZ今天發圖文表示，中國聯合海工5001拖船於中共「聯合戰備警巡」期間，「環島一周」，質疑到底是拖了什麼東西。
對此，海巡署表示，自聯合海工5001拖船進入台灣周邊海域後，便進行全程監控，並即時派遣艦艇前往相關海域實施警戒及廣播強勢驅離，以維護台灣海域安全與秩序。
海巡署說，聯合海工5001拖船航行期間，海巡署雷達全程監控，並未發現有下錨或停留進行其他水下作業行為，也未接獲任何海纜遭破壞或異常通報。
針對中國大陸船舶，海巡署說，將持續強化海域監控能量，對於具威脅性行動依法即時因應。
海巡署強調，維護國家海域安全為海巡核心任務，針對類似行動將持續與國安、國防部及各政府機關保持緊密聯繫與合作，強化海域情監偵及海域狀況掌握，即時應處，海巡署將全力維護國家安全，應處各項海域危安情事。
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