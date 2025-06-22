雲科大學生租屋區出現怪男 闖空門破壞監視器…房客PO網示警

緊鄰雲林科技大學的斗六市龍潭北路一帶，不少學生租屋處，先前傳出一民宅曾遭竊，加裝監視器，沒想到近日遭可疑男子私闖破壞，房客將怪男誇張行徑發文網路社群提醒大家小心。斗六警分局今天表示，將調閱現場周邊監視器清查。

房客將影像發至Threads社郡，畫面中，可見一灰衣男子，刻意用戴全罩式白色安全帽遮臉，偷偷摸摸走到樓梯間，四下觀望，不久監視器畫面隨即停止。

由於龍潭路一帶幾乎都是學生租屋處，遭宵小闖空門，甚至破壞監視器，意圖不軌，發文者提醒「龍潭北路出現不明男子私闖民宅，刻意拔了監視器，各位大大轉發出去，不要成為受害者」。

不少網友紛紛留言「好可怕」、「熟門熟路不像第一次」、「可能以前租過」、「監視器竟也沒用」。房東今天也指出，上月也有疑似同一人闖入，看似中年男子，房客說遺失金鍊和香水等物品，當時大門、樓梯間尚未裝監視器，沒有證據，這個月一闖入就是拔掉監視器，雖沒財務損失，但令人憂心，他已報案了。

斗六警分局表示，日前受理民眾報案，遭不明人士拔除監視器電源，未造成財物損失，屋主及房客均表示不提告，但警方仍將擴大調閱周邊監視器追查。